Людина Путіна: стало відомо, хто стоїть за замахом на Бабченка

За замахом на російського журналіста Аркадія Бабченка стоїть В'ячеслав Пивоварник, який "в приватному фонді Путіна відповідає за Україну і теракти".

Про це заявив підозрюваний в організації "замаху" на журналіста Аркадія Бабченко Борис Герман, передає The Bell.

Людина з вказаним ім'ям керував або володів частками в п'яти українських юридичних осіб, в тому числі - 50% ТОВ "Суспільна служба безпеки України", другим співзасновником якого виступає Сергій Яремович Дєєв. Повний тезка останнього фігурує в ЗМІ як діяч українського старообрядництва і називається експертом російського Фонду національної і міжнародної безпеки.

У соцмережі "Однокласники" є профіль В'ячеслава Пивоварник 1984 року народження. Він навчався в Ужгородському державному інституті інформатики і Київському політехнічному інституті. У друзях у Пивоварник - Борис Герман.

Також Пивоварник називають керуючим партнером компанії TALENTKAPITAL. ТОВ "Теленткапітал" є в числі заснованих Пивоварник в СПАРК. Судячи з Твіттеру компанії, в 2009-2010 роках вона займалася бізнес-тренінгами в Києві. Там також вказано профіль Пивоварник в LinkedIn, але на момент публікації замітки він був видалений. Вилучений був і профіль Пивоварник у "ВКонтакте", але в кеші агрегаторів даних з соцмереж видно, що останнім місцем проживання в акаунті була вказана Санкт-Петербург.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше організатор "вбивства" Бабченко оголосив себе контррозвідником.