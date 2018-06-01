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Людина Путіна: стало відомо, хто стоїть за замахом на Бабченка

9.2тЧитати новину російською

За замахом на російського журналіста Аркадія Бабченка стоїть В'ячеслав Пивоварник, який "в приватному фонді Путіна відповідає за Україну і теракти".

Про це заявив підозрюваний в організації "замаху" на журналіста Аркадія Бабченко Борис Герман, передає The Bell.

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Людина з вказаним ім'ям керував або володів частками в п'яти українських юридичних осіб, в тому числі - 50% ТОВ "Суспільна служба безпеки України", другим співзасновником якого виступає Сергій Яремович Дєєв. Повний тезка останнього фігурує в ЗМІ як діяч українського старообрядництва і називається експертом російського Фонду національної і міжнародної безпеки.

У соцмережі "Однокласники" є профіль В'ячеслава Пивоварник 1984 року народження. Він навчався в Ужгородському державному інституті інформатики і Київському політехнічному інституті. У друзях у Пивоварник - Борис Герман.

Також Пивоварник називають керуючим партнером компанії TALENTKAPITAL. ТОВ "Теленткапітал" є в числі заснованих Пивоварник в СПАРК. Судячи з Твіттеру компанії, в 2009-2010 роках вона займалася бізнес-тренінгами в Києві. Там також вказано профіль Пивоварник в LinkedIn, але на момент публікації замітки він був видалений. Вилучений був і профіль Пивоварник у "ВКонтакте", але в кеші агрегаторів даних з соцмереж видно, що останнім місцем проживання в акаунті була вказана Санкт-Петербург.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше організатор "вбивства" Бабченко оголосив себе контррозвідником.

Читайте всі новини по темі "Замах на вбивство Аркадія Бабченка" на сайті "Обозреватель".

Тема
Замах на вбивство Аркадія Бабченка
Особа
Аркадій Бабченко
Місце
Україна
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Шевченко Олег
Шевченко Олег
До последних дней в России никто не знал кто такой Бабченко :) :) :) Такихъ штопанных ган..онов как он и в России и на Украине полно, только вот никому до них нет дела. Эту жирную морду только кулаком можно, а так он никто и звать его никак. Обычный поддонок продавшийся за кусок сала, на большее у недостраны денег нет, нищая!
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Шевченко Олег, хорошо что тебя знають каки гондона путинского.
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