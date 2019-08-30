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"Люди знову задихаються!" У Криму злякалися нової НП

1.4т Читати матеріал російською

В окупованому Росією Армянську (Крим) через скарги місцевих жителів екологи будуть робити цілодобовий забір повітря.

Про це на своїй сторінці в Twitter написав блогер Кримських бандерівець, підкресливши, що люди страждають від задушливого запаху.

"Рашист Віктор Мохов, який понаїхав до окупації із Росії у Крим і нині є т. зв. "депутатом", повідомив жителям Армянська, що окупанти збільшать число проб повітря. Катастрофа набирає обертів. Люди знову задихаються. Хто міг, уже давно виїхав з отруєного Росією міста", — написав він.

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Людина в протигазі

Людина в протигазі

Антикор

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Армянську тимчасово зупинили роботу одного з цехів підприємства "Кримський титан". На заводі також збільшили подачу води в кислотонакопичувач, щоб "запобігти погіршенню екологічної ситуації на півночі Криму.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
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