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Марина Петік
Марина Петік
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Люди живуть у клітці: що насправді відбувається у Чорнобилі

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Після виходу серіалу "Чорнобиль", кількість туристів, охочих потрапити в зону відчуження, збільшилася на третину. І більшу частину складають іноземці.

Щоранку на КПП "Дитятки" вишиковуються черги з мікроавтобусів і машин. В середньому в день до Чорнобиля заїжджає 500 осіб, а у вихідні – до півтора тисячі.

Але екскурсоводи та працівники зони ніколи не покажуть справжнє життя зони відчуження. І не розкажуть, що насправді тут живе набагато більше людей, які не бажають залишати рідний дім і перебиратися на "велику землю".

Вони живуть у місті Чорнобиль не на правах "самоселів", а нелегально. Вони не можуть вийти за КПП навіть на голосування, не можуть з'їздити в лікарню або аптеку, не можуть купити продукти. Тому що назад їх просто не пустять.

У той же час у забороненій зоні процвітає нелегальне полювання навіть з вертольотів, а чорнобильську рибу виловлюють з Прип'яті сотнями кілограм і безперешкодно провозять через КПП. На березі річки представники правоохоронних структур облаштували зони відпочинку з шашликами, лазнями і пляжними зонами. Детальніше про те, як живе зонав матеріалі OBOZREVATEL.

Правила життя зони

Щоб потрапити в зону відчуження і поговорити з людьми, які живуть тут можна сказати нелегально, довелося чекати дозволу від Державного агентства зони відчуження (ДАЗВ) 10 днів.

КПП "Дитятки", черга туристів

КПП "Дитятки", черга туристів

На КПП "Дитятки" один з поліцейських начальників недобре розпитував, що цікавить мене тут, з ким буду зустрічатися. Та й поки розмовляли з жителями Чорнобиля біля церкви, до нашої машині кілька разів під'їжджали поліцейські і поглядали, з ким же ми тут спілкуємося.

При в'їзді в зону відчуження варто ларьок з сувенірами, торгівля йде жваво

При в'їзді в зону відчуження варто ларьок з сувенірами, торгівля йде жваво

Тут зустрічають туристів

Тут зустрічають туристів

КПП "Дитятки" рано вранці

КПП "Дитятки" рано вранці

"Якби ви сюди приїхали напередодні, ви б побачили, як тут поліцейські відпочивають. Шашлики, купання в Прип'яті, пили. Це місцевий до річки близько підійде, так його оштрафують, а владі можна", – по шляху розповідає один з жителів Чорнобиля.

Взагалі зона відчуження – це держава в державі. Тут не діють закони, тут працюють тільки свої правила.

Сам Чорнобиль справляє враження милого провінційного містечка. У центрі нормальні дороги, навіть розмітка є, прибрані газони. Тільки на вулицях нікого немає.

У Чорнобилі зберігся пам'ятник Леніну

У Чорнобилі зберігся пам'ятник Леніну

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Але зробиш крок вліво або вправо – потрапляєш в зарості, крізь які видно давно залишені будинки, частина з яких обвалилася. Міцно стоять тільки ті будівлі, в яких досі живуть люди. Є цілі обжиті вулиці, там стоять автомобілі, чутно кудкудакання курей, через паркан визирають величезні жоржини.

Тут живуть люди

Тут живуть люди

На цій вулиці живуть місцеві

На цій вулиці живуть місцеві

Місцеві жителі в зоні відчуження поділені на дві "касти". Частина з них відноситься до так званих "самоселів". Це щасливчики, яким пощастило потрапити до списку адміністрації зони відчуження. Їх хоч і не люблять, але у них є головне – право на пропуск.

І друга частина місцевих жителів, багато з яких тут народилися, виросли, працювали, потім вийшли на пенсію. Але адміністрація зони відчуження не визнає їх своїми. Вони тіні, фантоми, у яких немає абсолютно ніяких прав, а головне – немає заповітного пропуску.

Списки жителів

Списки жителів

"Мене вже намагалися виселяти звідси"

Пропуск – це такий папірець, яка дозволяє людям виходити за шлагбаум на КПП "Дитятки". А отже, вони можуть їздити в магазин за продуктами, в аптеку, до лікаря або відвідувати своїх родичів. Та й близькі теж можуть приїжджати до них у гості, хоч і не надовго. У інших такого права немає, вони змушені жити в периметрі зони.

"Я звернувся до ДАЗВ, просив дати пропуск, щоб з'їздити в лікарню і здати аналізи. Мені сказали – можеш їхати, але назад дороги немає. Я навіть на вибори президента в Іванкові не зміг виїхати – назад не пустять", – розповідає місцевий житель Леонід Струк.

Леонід Струк

Леонід Струк

Леонід Олексійович народився і виріс в Чорнобилі. Як доказ він показує в церковному дворі могилу матінки, подружжя місцевого священика. "Ми з нею в одному класі вчилися тут, у Чорнобилі. На відміну від всіх дітей вона ніколи не була ні піонеркою, ні комсомолкою", – згадує чоловік.

Могила матінки на території місцевої церкви

Могила матінки на території місцевої церкви

До аварії Леонід Струк працював водієм, а після пішов працювати на ЧАЕС. "Я тоді закінчив технікум і працював начальником колони, майстром по ремонту. Остання моя посада була – інженер з перевезення небезпечних вантажів, вивозили ядерні відходи", – згадує чоловік.

Пізніше він оформив пенсію і пішов по скороченню штату. Але тільки жити спокійно в Чорнобилі йому не дають.

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"До мене вже якось з дільничним приходили і вимагали, щоб я звідси поїхав. Мене тут не повинно бути, вважають вони. Але це будинок моїх батьків. І я хочу, щоб мені просто дали спокійно дожити свій вік, померти на рідній землі і бути тут похованим", – каже Леонід Олексійович.

Леонід Струк у себе в будинку

Леонід Струк у себе в будинку

Чоловік показує своє нехитре господарство – город з картоплею, рівні грядки огірків і помідор, кущі смородини, малини, тут же росте і полуниця. Нещодавно він почав будувати альтанку.

У будинку

У будинку

Урожай чорнобильської малини

Урожай чорнобильської малини

На городі

На городі

У будинку батьків Леоніда Струка

У будинку батьків Леоніда Струка

Урожай чорнобильської полуниці

Урожай чорнобильської полуниці

"Але навіть альтанка їм не подобається, чого, мовляв, шо ти тут будівництвом займаєшся, нічого тобі тут робити", – обурюється Струк.

Дозиметр та спецодяг для черниць

70-річна Надія починає плакати, коли мова заходить про життя в Чорнобилі.

"Це наша батьківщина, я тут хочу жити, скільки б мені не залишилося. Тут у мене город, земля моя. Домашніх тварин тримати я не можу, тому що ми з чоловіком часто хворіємо, а щоб лікуватися, доводиться їхати за зону в Київ. Ми там прописані на 12 поверсі, але в квартирі ніхто не живе. Не можу я в свої 70 років там жити. Та й на мою пенсію в 1800 гривень в столиці не виживеш. А в ДАЗВ кажуть, що нічого нам тут робити, є квартира в Києві – ось і живіть там. А мене сюди тягне, це моя батьківщина", – плаче жінка.

Пенсіонерка Надія покинути Чорнобиль не може, це її земля

Пенсіонерка Надія покинути Чорнобиль не може, це її земля

Раніше за допомогою місцевої церкви Надія разом з чоловіком мали пропуск на "велику землю", в цьому році вже ні.

"Якщо хтось із самоселів за нас попросить, то нам дадуть тимчасовий пропуск на п'ять днів, за нього треба 100 грн заплатити. Ось так чоловік у мене в лікарні лежав, щоб виїхати і повернутися довелося платити", – каже Надія.

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Та й церковним людям в цьому році адміністрація зони сказала, щоб вони отримували спецдопуск. А це означає, що і батюшка, а також ченці та черниці, і ті, хто служить у церкві – всі повинні пройти особливий медогляд для роботи в особливо шкідливих умовах, купити дозиметри, спецодяг.

Місцеві такі правила піднімають на сміх, кажуть, важко уявити, щоб наші чорнобильські монашки або батюшка на службу в спецодязі і з дозиметрами ходили. У церкві в Чорнобилі прихожан дуже мало, і грошей на покупку цих речей просто немає.

Чорнобильська церква

Чорнобильська церква

Церква

Церква

Хоча батько Сергій, який багато років з покійною вже матінкою відроджували храм, на життя намагається не скаржитися. "Ми звикли до випробувань. На нас завжди були гоніння, і якщо все в церкві спокійно, то я вже турбуватися починаю", – філософськи відповідає батюшка.

На недільній службі

На недільній службі

До речі, батько Сергій знав вченого Валерія Легасова, одного з героїв серіалу "Чорнобиль". Коли питаєш батюшку, то як вам кіношний персонаж, він знизує плечима і посміхається.

"У житті він був м'якше. Я ж його не в роботі бачив, ми просто з ним спілкувалися", – каже священик.

На Трійцю в Чорнобиль приїжджають колишні жителі з дітьми і внуками

На Трійцю в Чорнобиль приїжджають колишні жителі з дітьми і внуками

Скріншот відео

Швидка без перевірки не приїде

Людмила Іванівна родом з Чорнобиля. Згадує, що під час аварії вона з маленькими дітьми була евакуйована, а чоловік, Сергій, залишився, тому що працював на четвертому блоці.

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"Мені довелося тоді виїхати, тому що залишатися нікому не давали, людей навіть силою витягали, деякі і вмирали по дорозі, всяке тоді було. Нам в Києві квартиру дали. Але ми сюди повернулися, чоловік відпрацював і вийшов на пенсію. І йому вже перепустка не передбачена, не заслужив. Виходить, поки на блоці працював, все було можна, а тепер ні! Він може вийти за межі зони, але чого нам все це коштує. Ми на колінах благаємо! Ось перепустки нові стали давати в березні, а Сергію тільки в червні дали, всього на півроку. Потім знову будемо на коліна стано витися. Кажуть, не хочемо за вас відповідати, набридли ви нам", – розповідає Людмила Іванівна.

Місцеві жителі – Людмила Іванівна (праворуч) і Ольга

Місцеві жителі – Людмила Іванівна (праворуч) і Ольга

Її чоловік нещодавно переніс інсульт, йому потрібні медичні огляди, але на це чиновники зони відчуження не звертають особливої уваги.

У Чорнобилі великі проблеми з медичною допомогою. Звісно, тут немає аптек, лікарень. Але є пункт швидкої допомоги. Правда, щоб лікар приїхав до вас, потрібна година-півтори. Тому що після виклику, пацієнта повинні перевірити чи дійсно він має право тут жити, і тільки потім отримати дозвіл на виїзд.

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Місцеві жителі згадують, що у них помер 42-річний чоловік на робочому місці. Йому намагалися надати допомогу, а реанімація їхала з області. Реанімаційний автомобіль вже стояв на КПП, коли їм надійшло повідомлення про смерть людини.

Пасіка біля церкви

Пасіка біля церкви

Що стосується ліків, то в Чорнобилі немає навіть аптечного пункту. Тому купувати препарати можуть лише ті, у кого є перепустка. З ним люди можуть виїхати із зони в аптеку і повернутися назад. А ось місцеві жителі, які живуть тут десятиліттями на пташиних правах – вже ні.

"Просимо тих, хто може виїжджати із зони, купити нам ліки. Добре, що люди один одному допомагають", – зітхає місцева жителька Ольга.

Вулиці Чорнобиля, де живуть люди

Вулиці Чорнобиля, де живуть люди

Вулиці Чорнобиля

Вулиці Чорнобиля

Тут живуть люди, і будинки не руйнуються

Тут живуть люди, і будинки не руйнуються

Магазин з високими цінами і наливайки

З інфраструктури в Чорнобилі є магазин, де ціни на продукти вищі за київські.

"До того як почалися репресії щодо нас, ми могли хоча б на маршрутці в Іванкове з'їздити і за продуктами, і за ліками. Правда, 50 грн в один бік і стільки ж назад. Поки доїдеш, побігаєш по аптекам і магазинам, маршрутка може поїхати, тоді чекай наступну. Зараз і цього не можемо собі дозволити", – зітхає Ольга.

Зате в Чорнобилі є кафе-наливайки, ресторани, де продають спиртне. У них часто засідають місцеві поліцейські, співробітники СБУ, прокуратури. До них же можуть приєднатися і робочі з ЧАЕС. І до вечора тихе містечко оживає.

У Чорнобилі жили євреї, тут залишилися поховання, куди як в Умань, їздять паломники

У Чорнобилі жили євреї, тут залишилися поховання, куди як в Умань, їздять паломники

Могила цадика в Чорнобилі

Могила цадика в Чорнобилі

Не так давно, 5 травня, п'яний поліцейський примудрився виїхати з Чорнобиля, проїхати КПП і в Дитятках на смерть збити чоловіка. Машину він кинув і втік, потім цього водія його ж колеги і розшукували. Правда, в поліцейських зведеннях інформація про те, що це був їхній колега, не згадується.

Місцеві розповідають, що в закритій зоні скаржитися на когось немає сенсу. Будь-які повідомлення кому б то не було, все одно спускаються сюди ж, в місцеву адміністрацію. І тоді у скаржника можуть бути неприємності. Наприклад, поліцейський має право перевіряти перепустку жителів. А може її і відібрати у вас, а повернути вже за могорич.

"На цього "суперкопа" вже скаржилися, але все йому сходить з рук", – розповідають місцеві жителі.

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Віп-зони відпочинку на Прип'яті

Ще один камінь спотикання між місцевими та правоохоронцями – річка. Взагалі купатися тут заборонено через заходи безпеки. Але це правило зазвичай не поширюється на правоохоронців.

Уздовж всієї річки тут розкинуті місця відпочинку і пікніків з мангалами, верандами, навіть лазнями. В очеретах зроблені так звані "закладки" – металеві опори, за якими можна пробратися до води і викупатися. Всі такі віп-зони відпочинку закріплені за відомствами – це, кажуть, альтанка прокурорських, ця СБУ, а це щось на зразок лазня поліцейських. Вони тут смажать м'ясо, ловлять рибу, що теж заборонено, і купаються.

Альтанка для пікніків прокурорських співробітників

Альтанка для пікніків прокурорських співробітників

До води ведуть сходи з покриттям

До води ведуть сходи з покриттям

Віп-зона в Чорнобилі

Віп-зона в Чорнобилі

Місце для шашликів

Місце для шашликів

Альтанка співробітників СБУ

Альтанка співробітників СБУ

Крізь очерети віп-відпочивальники пробираються до води

Крізь очерети віп-відпочивальники пробираються до води

На риболовлю в Чорнобиль приїжджає і вище керівництво.

"Якщо це відбувається взимку, то тут навіть дороги розчищають для якогось генерала. Він буде сидіти на льоду або на березі і рибку ловити, а вздовж дороги стоятимуть поліцейські і охороняти його", – кажуть місцеві.

Рибу добувають у промислових масштабах

Те, що в зоні відчуження рибу видобувають вже в промислових масштабах, підтверджує і голова Асоціації рибалок України Олександр Чистяков.

"Дійсно, в Чорнобильській зоні рибу ловлять вже тоннами. Наприклад, не так давно затримали таких браконьєрів з 800 кг риби, потім 980 кг, це ж майже тонна. Ми затримували браконьєра, який наловив 480 кг, він її труїв газом. Потім ця загибла риба пливла по Прип'яті білою плямою. Все це потрапляє на прилавки Києва та області" , – каже Чистяков.

На виїзді з Чорнобиля затримали браконьєрів

На виїзді з Чорнобиля затримали браконьєрів

Чорнобиль тур

За повідомленням Асоціації рибалок України, в минулому році затримали навіть єгеря зони, який ловив електровудкою рибу. У нього знайшли 46 сомів, а загальна вага його улову склав 700 кг, і 40 ящиків з мережами.

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За словами чоловіка, без відома охорони зони відчуження проникнути сюди і вийти назад – неможливо.

До речі, в березні цього року СБУ затримала керівника одного з поліцейських підрозділів зони ЧАЕС, який налагодив безперешкодний вивіз із зони відчуження риби. Допомагали йому в цьому поліцейські батальйони з охорони зони радіоактивного забруднення. За оцінками СБУ, щоденний дохід цієї групи становив 150 тисяч гривень.

Човновий парк

Човновий парк

СБУ

Під час затримання

Під час затримання

СБУ

Під час затримання

Під час затримання

СБУ

У чорнобильській зоні відбуваються і віп-полювання, коли стріляти в тварин сюди прилітають навіть на вертольотах. Благо, за 30 років відчуження тут розлучилися ведмеді, вовки, лисиці, кабани, є червонокнижні рисі, лосі і повно оленів. Місцеві розповідають, що часто чують постріли, а над лісом кружляють вертольоти.

Не дивлячись на все це, чиновники з Держагентства з управління зоною відчуження непохитні. У своїй відповіді OBOZREVATEL вони все також стверджують, що жити в зоні можуть тільки самосели, зареєстровані в 1991 році. Решті там, на їхню думку, не місце. І видавати перепустку людям для поїздки в магазини, до лікарів або в аптеку вони не збираються.

Правда, визнають, що в списках самоселів присутня людина на прізвище Лобанов. За інформацією місцевих жителів, це поліцейський, який стояв на КПП, потім звільнився, захопив тут будинок і живе. Для нього чомусь зроблено виняток.

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Автор
Марина ПетікМарина Петік
Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
Теги
ЧорнобильЧАЕСсамоселитуристыЧорнобильська АЕС
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Чан Джеки
Чан Джеки
дело в том мамаша что ми украина и есть полнейший чернобыль.наша власть мразь ето чернобыль.надо провести референдум и сдатси али рассеи али америке.а так толку нема.ети усе пид.ры что при власти им похреньгдебудем мы босота. а так я трахал и путина и трампа .окей.
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П А
П А
Чан Джеки, ты брось эти упаднические настоения, сам знаешь куда. Настоящему мужику (без оскорбления) всегда есть,что сказать и сделать.Ч то там у тебя в Чане,Джеки?
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К Денис
К Денис
Почитал статью.. Если там действительно так.... То там просто рай для Староверов...
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Revenge Russian
Revenge Russian
украина должна компенсации России за чернобыль
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П А
П А
вася,немцы и амеры заявку не присылали. васся.
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васильевич василий
васильевич василий
П А, Днепрогэс верни тогда свидомый дурачок
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