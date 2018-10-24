''Люди вмирають від безнадії та злиднів'': житель "ЛНР" розкрив наслідки окупації

У самопроголошеній "Луганській Народній Республіці" людям стає все важче жити, вони помирають від злиднів.

Про це повідомив луганчанин Венедикт Венедиктов на своїй сторінці у Facebook, відзначивши зростання статистики смертності.

"ЛНР — це такий величезний хоспіс, у якому населення вмирає не від раку, а від безнадії та злиднів. Жити у зруйнованому світі, спати на валізах і вдавати чотири з половиною роки, що все якщо не нормально, то скоро зміниться на краще, доля жителів окупованих територій. Це не додає їм здоров'я. Згідно зі статистикою, на окупованій території вмирає людей утричі більше, ніж народжується", — зазначив він.

Також місцевий житель розповів про настрої людей та їхню реакцію на окупаційну владу, зокрема на "в.о. голови ЛНР" Леоніда Пасічника.

"Щоб народ зовсім не зачах, для підняття тонусу по всіх громадських організаціях і підприємствах гастролює Кашпировський наших днів — великий і жахливий Пасічник. Де не з'явиться його голова, там розквітають троянди надій, а де з'явиться — ромашки віри. Утопічний соціалізм Леоніда Івановича в рамках передвиборчої агітації продовжує свою гуманітарну місію в Луганську", — наголосив Венедиктов.

За його словами, у відповідь на запальні промови Пасічника люди, зігнані на мітинги, зовсім йому не аплодують, не радіють перспективам "еленерії", а все більше мовчать і сором'язливо відводять очі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тимчасовий виконувач обов'язків глави самопроголошеної "ЛНР" Леонід Пасічник балотуватиметься на посаду керівника "республіки" на майбутніх "виборах".