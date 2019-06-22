Люди вистрибували на ходу: під Дніпром спалахнула електричка. Відеофакт

Під Дніпром у суботу, 22 червня, близько 05:40, на станції "169 кілометр" сталося загоряння в електричці, що курсує до П'ятихаток.

Пасажири, не чекаючи зупинки потягу, стрибали з вагонів. На щастя, ніхто не постраждав, повідомляє "Інформатор".

Причиною пожежі, за першими даними, став спалах проводки. Люди, почувши запах гару, почали вистрибувати. "Усе тріщало і блискало, ділянка електролінії вигоріла повністю. Швидко прибули 3 пожежні машини, 2 швидких і поліція. Постраждалих немає, хіба що збиті коліна... Стрибати було високо і на камені", – розповіла очевидиця Наталія.

Скріншот із відео

Відзначається, що десь через 15 хвилин електричка продовжила рух.

У прес-службі Придніпровської залізниці підтвердили, що була поломка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі у центрі Єнакієва (Донецька область) між супермаркетом "Обжора" і ЦУМом спалахнула масштабна пожежа. Займання сталося близько 18:00 21 червня.

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