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6 грудня • оновлено в 12:20
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/ Розслідування

"Люди в шоці": терористи "ДНР" накрили вогнем Мар'їнку. Фото наслідків

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Терористи "ДНР" накрили потужним вогнем селище Мар'їнка в Донецькій області і викликали паніку серед місцевого населення.

Про це на своєму Telegram-каналі написав журналіст Андрій Цаплієнко і показав фото наслідків обстрілу.

"Сепари обстріляли вранці Мар'їнку. Елеватор. Свідки кажуть, не менше десятка снарядів або артилерійських мін. Люди шоковані: "Давно такого не було", – написав він.

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Терористи обстріляли Мар'їнку

Терористи обстріляли Мар'їнку

Telegram-канал Андрія Цаплієнка

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Війна на Донбасі
Особа
Андрій Цаплієнко
Місце
Україна
Тег
терористи "ДНР"
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Хо Хол
Хо Хол
Люди в шоке с дoлбoeбизма Виктории Довгань, Александра Цаплиенко и cвинeй, которые верят в эти помoи, которыми их кормят.
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2
1
Нож Всвину
Нож Всвину
Цапел лжет! Ополченцы не имеют никакого отношения к обстрелу.
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1
1
Хо Хол
Хо Хол
Что я должен понять из этой фотографии?
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1
1
Хо Хол
Хо Хол
Коротков Сергей, ну вот и выcpaлось типичное существо на которое рассчитано это гoвнo)))
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2
1
Коротков Сергей
Коротков Сергей
Хо Хол, что ты как хражданин педерации мудак,свинья,одноклеточный и тд. Как и все 146 млн пендергастов пендергастии
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