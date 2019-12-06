"Люди в шоці": терористи "ДНР" накрили вогнем Мар'їнку. Фото наслідків

Терористи "ДНР" накрили потужним вогнем селище Мар'їнка в Донецькій області і викликали паніку серед місцевого населення.
Про це на своєму Telegram-каналі написав журналіст Андрій Цаплієнко і показав фото наслідків обстрілу.
"Сепари обстріляли вранці Мар'їнку. Елеватор. Свідки кажуть, не менше десятка снарядів або артилерійських мін. Люди шоковані: "Давно такого не було", – написав він.
Терористи обстріляли Мар'їнку
Telegram-канал Андрія Цаплієнка
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