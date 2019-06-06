Люди розбігалися: Пушиліна жорстко принизили під час поїздки в Росію

Ватажка терористів "Донецької народної республіки" Дениса Пушиліна, який приїхав у Росію на Петербурзький міжнародний економічний форум, уникали гості та організатори заходу.

Про це повідомляє Telegram-канал "Кремлевский безБашенник", підкреслюючи, що з терористом не захотів спілкуватися ніхто із "серйозних гравців".

"Цікаво спостерігати за його токсичністю – персонал стендів держкомпаній моментально "розчинявся", коли він виявлявся поблизу – усі бояться санкцій", – сказано в повідомленні.

Пушилін на ПМЕФ (зліва) Пропагандистський ресурс "ДАН"

"Проходячи повз голову Зовнішекономбанку [ВЭБ.РФ] Ігоря Шувалова, Пушилін спробував поспілкуватися, але був моментально відтиснутий охороною Шувалова", – додали в Telegram-каналі.

Ігор Шувалов на ПМЕФ Скріншот

Відзначимо, пропагандистські інформаційні ресурси, що підтримують терористів на Донбасі, в свою чергу написали про успішний візит ватажка "ДНР" на російський форум.

ПМЕФ Пропагандистський ресурс "ДАН"

ПМЕФ Пропагандистський ресурс "ДАН"

ПМЕФ Пропагандистський ресурс "ДАН"

ПМЕФ Пропагандистський ресурс "ДАН"

ПМЕФ Пропагандистський ресурс "ДАН"

ПМЕФ Пропагандистський ресурс "ДАН"

ПМЕФ Пропагандистський ресурс "ДАН"

ПМЕФ Пропагандистський ресурс "ДАН"

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Пушилін заявив, що "республіка" готова до прямого діалогу з Києвом, проте тільки на умовах окупантів.

Раніше Пушилін подав заяву на отримання паспорта Російської Федерації. Разом із ним документи на громадянство РФ подала його коханка Вікторія Талакіна з сином.

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