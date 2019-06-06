ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Люди розбігалися: Пушиліна жорстко принизили під час поїздки в Росію

2.4тЧитати матеріал російською

Ватажка терористів "Донецької народної республіки" Дениса Пушиліна, який приїхав у Росію на Петербурзький міжнародний економічний форум, уникали гості та організатори заходу.

Про це повідомляє Telegram-канал "Кремлевский безБашенник", підкреслюючи, що з терористом не захотів спілкуватися ніхто із "серйозних гравців".

"Цікаво спостерігати за його токсичністю – персонал стендів держкомпаній моментально "розчинявся", коли він виявлявся поблизу – усі бояться санкцій", – сказано в повідомленні.

Новини
ФСБ задумала "прибрати" Суркова і Пушиліна: що відомо

Пушилін на ПМЕФ (зліва)

Пушилін на ПМЕФ (зліва)

Пропагандистський ресурс "ДАН"

"Проходячи повз голову Зовнішекономбанку [ВЭБ.РФ] Ігоря Шувалова, Пушилін спробував поспілкуватися, але був моментально відтиснутий охороною Шувалова", – додали в Telegram-каналі.

Ігор Шувалов на ПМЕФ

Ігор Шувалов на ПМЕФ

Скріншот

Відзначимо, пропагандистські інформаційні ресурси, що підтримують терористів на Донбасі, в свою чергу написали про успішний візит ватажка "ДНР" на російський форум.

ПМЕФ

ПМЕФ

Пропагандистський ресурс "ДАН"

ПМЕФ

ПМЕФ

Пропагандистський ресурс "ДАН"

ПМЕФ

ПМЕФ

Пропагандистський ресурс "ДАН"

ПМЕФ

ПМЕФ

Пропагандистський ресурс "ДАН"

ПМЕФ

ПМЕФ

Пропагандистський ресурс "ДАН"

ПМЕФ

ПМЕФ

Пропагандистський ресурс "ДАН"

ПМЕФ

ПМЕФ

Пропагандистський ресурс "ДАН"

ПМЕФ

ПМЕФ

Пропагандистський ресурс "ДАН"

Люди розбігалися: Пушиліна жорстко принизили під час поїздки в Росію

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Пушилін заявив, що "республіка" готова до прямого діалогу з Києвом, проте тільки на умовах окупантів.

Раніше Пушилін подав заяву на отримання паспорта Російської Федерації. Разом із ним документи на громадянство РФ подала його коханка Вікторія Талакіна з сином.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктВійна на Донбасі
Особа
Денис Пушилін Денис Володимирович
Місце
РосіяСанкт-Петербург
Теги
УкраїнаДНРНовини ДНРтерористи "ДНР"фотографии
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
7
16
Смішно
3
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel