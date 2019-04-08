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"Люди на останньому подиху": в "ЛНР" розповіли про знущання окупантів

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В окупованому Луганську в школах не вистачає вчителів, а заміни уроків окупанти припинили оплачувати.

Педагоги скаржаться, що вони часто хворіють, і потрапляють в лікарні у виснаженому стані, передає LIGA.net.

"Ми тут виживаємо, дуже важко, над людьми просто знущаються. У школах Луганська – повне беззаконня! Багато вчителів хворіють, не витримують навантаження, потрапляють у лікарні в непритомному стані, заміни не оплачуються", – розповів один із педагогів у Луганську.

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Він зазначив, що в результаті уроки не проводяться взагалі: "І діти йдуть до третього, четвертого уроку. Освіта в Луганську поповзла вниз".

Інший учитель додав, що 20-30% педагогів станом на 8 квітня хворіють.

"І їх ніхто не замінює. Люди на останньому подиху, у них немає сил взагалі, кадрів немає, а молодь не йде в школу працювати", – поділився він.

Зазначається, що в середньому зарплата вчителя становить приблизно 7-8 тисяч рублів (3,5-4 тисячі гривень).

"Раніше хоч заміни оплачувалися, було вигідно, тому що додатковий заробіток йшов, якусь копійку заробляв, а зараз цього просто немає", – підсумував він.

Окупований Луганськ

Окупований Луганськ

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Місце
УкраїнаЛуганськ
Тег
Новини ЛНР
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