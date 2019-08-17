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"Люди кричали, все в диму": постояльці "Токіо Стар" розповіли подробиці трагедії

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Постояльців готелю "Токіо Стар" в Одесі, де під час пожежі загинули 9 осіб, вогонь застав зненацька близько 1:00 ночі, коли більшість вже спала.

"Від нервів всю трясе, все згоріло... Ось піжама – все, більше нічого. Піжама і мій телефон", – розповіла ТСН очевидиця трагедії, якій вдалося вибратися з будівлі.

Вона згадала, що спершу вузькі коридори почав заповнювати їдкий дим, а незабаром завила сирена, почалися крики та паніка.

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"Відкриваємо двері – все в диму. Люди вийшли в шоці – і то, розбудили половину, а половина не знаю, може, в номері хтось залишився і згорів", – розповів Артем Тяка.

"Дихати неможливо було. Я обертався назад – у коридорі люди кричали: допоможіть, врятуйте", – згадав Василь Росада, ще один очевидець.

Евакуація в темряві та диму була складною. Трьох неживих постояльців знайшли в номерах, ще четверо загинули в коридорі. Одна жінка змогла доповзти до виходу, але вже надихалася чадним газом і померла прямо на сходах.

"Коли я вискочив у коридор, у мене під ногами були люди, які не знали, в який бік повзти, хтось поповз у протилежну сторону. Не було б загиблих, якби була чітка організація", – вважає один із постояльців Мар'ян Чернявський.

"Токіо Стар"

"Токіо Стар"

РБК-Україна

У розмові з журналістами деякі свідки розповідали, що пожежа нібито почалася з пральні, можливо, через проблеми з проводкою.

Відомо, що в опіковому відділенні 10-ї міської лікарні перебувають семеро постраждалих. Шестеро з них у віці від 16 до 37 років – в реанімації.

Ще двоє пацієнтів в обласному опіковому центрі, один із них у реанімації у важкому, але стабільному стані.

Інших постояльців повинні десь поселити, поки вони не відновлять документи і квитки на проїзд додому.

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Тема
Пожежа в готелі Токіо Стар
Місце
Україна Одеса
Теги
пожежа смерть
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