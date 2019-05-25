"Люди голодні на Хрещатику!" Екс-регіонал видав маразм про злидні в Києві

Колишній член Партії регіонів, екс-бютівець Володимир Олійник, який втік до Москви, видав маразм про те, що в Києві людям нібито нічого їсти через зубожіння.

У цьому він звинуватив екс-помічницю держсекретаря США Вікторію Нуланд, яка підтримувала Революцію Гідності в Україні і відвідувала Євромайдан. Маревним фейком Олійник вибухнув в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Що б я порадив Нуланд? Приїхати в Україну! От якщо вона вийде з цієї торбою печива і пирогів на Хрещатик – розірвуть торбу, а потім її. Торбу, тому що люди голодні. Довели до злиднів! А її за те, що привели банду!" – висловився несамовитий Олійник.

Володимир Олійник Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олійник виступив з маразматичною заявою про те, що більшість українців нібито змушені переходити на опалення дровами через занадто дорогий газ.

Також він заявляв, що в Україні голодує понад один мільйон людини і процвітає нацизм. На його думку, це є приводом для введення контингенту ООН в Київ і зміни влади.

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