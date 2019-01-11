''Людей туди тягне!'' На Ай-Петрі зійшли кілька лавин

На горі Ай-Петрі у анексованому Криму в ніч на п'ятницю, 11 січня, зійшли кілька лавин.

Про це повідомив директор "Кримавтодор" Дмитро Кривенко, зазначивши, що в зоні перекриття доріг на плато організоване чергування силовиків, передають "РИА Новости".

"Ситуація на Ай-Петрі досі залишається складною. Цієї ночі зійшли кілька лавин. Тому не рекомендується підніматися туди на автотранспорті. Дорога повністю закрита для автомобілів. У зоні перекриття доріг чергують співробітники ДАІ, Росгвардії і козаки", – сказав він.

ВКонтакте, спільнота "Погода на Ай-Петрі"

За словами Кривенка, продовження сходження лавин на Ай-Петрі пояснюється великою кількістю снігу на вершині гори, який зривається вниз під поривами вітру.

"Ай-Петрі, безумовно, дуже красива, людей туди тягне, вони намагаються будь-якими способами потрапити туди. Але наскільки вона красива, настільки й небезпечна. Люди часто не усвідомлюють і, незважаючи на всі перекриття, намагаються проникнути туди. Тому ми змушені великими силами тримати "оборону" гори", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 січня на Ай-Петрі зійшла лавина, через що рух транспорту був заблокований.

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