Людей душить кашель: до Криму повернулася страшна отруйна НП

У тимчасово окупованому Армянську (Крим) люди знову стали скаржитися на погіршення самопочуття через шкідливі викиди кислотонакопичувача заводу "Кримський титан", що належить українському олігарху-втікачеві Дмитру Фірташу.

Незважаючи на те, що вони відбулися ще рік тому, екологічна ситуація в місті не змінюється. Про це "Крим. Реалії" розповів місцевий активіст, колишній співробітник заводу "Кримський титан" Владислав Пивовар.

"Екологічна обстановка в місті не покращується. Дані оприлюднюють, але вірити їм чи ні – друге питання. Все видно на дітях. Ось недавно було перевищення, і алергічна реакція пішла: кашель, нежить, все повторюється. Уже концентрація менша, але все так само, як в тому (2018) році", – вважає активіст.

Армянськ "Кримський блог"

Крім того, Пивовар не вірить, що окупаційна "влада" Криму дійсно вжила нових заходів безпеки на виробництві, як про це звітував підконтрольний Кремлю уряд півострова. При цьому в кінці липня в російському "Мінекології Криму" повідомили, що концентрація шкідливих речовин в повітрі Армянська не перевищує допустимих норм.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителі Армянська на півночі анексованого Криму скаржилися на погане самопочуття через катастрофічну екологічну обстановку в місті і у червні 2019 року. Місцеві жителі підозрювали повторення ситуації літа 2018 року.

Крім того, підвищене забруднення повітря в Армянську і Красноперекопську також фіксують фахівці кримського Гідрометцентру.

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