Любовна пастка: злочинці шукають жертв на сайтах знайомств

Для багатьох сайти знайомств є чи не єдиним способом швидко і "з гарантією" розширити коло спілкування, чи навіть знайти свою половинку. Однак природне людське бажання все частіше у власних цілях використовують злочинці. Найгірше, якщо це раніше судимі ґвалтівники і грабіжники.

Про те, чим стали зустрічі в реалі для кількох дівчат, чого в жодному разі не можна робити і яких запобіжних заходів варто вжити – у матеріалі OBOZREVATEL.

Зла насмішка кіберкупідона

Віртуальне спілкування цінують і люблять за невимушеність: те, що зазвичай розповідають про себе на третьому-п'ятому побаченні, в мережі відбувається вже під час першої бесіди. З іншого боку, в листуванні простіше збрехати. А злочинці бувають хорошими психологами.

Найбільш вразливі – жінки, які налаштовані на необтяжливу інтрижку. Причому, як то кажуть, "тут і зараз".

На початку лютого киянка познайомилася з чоловіком на одному з популярних сайтів знайомств. Пара вирішила зустрітися у той самий день. Причому дівчина відразу ж назвала домашню адресу (в Деснянському районі Києва).

Чоловік приїхав близько 22:00 із пляшкою міцного алкоголю. Посиділи кілька годин, поспілкувалися, а ось далі щось пішло не так.

Сергій почав наполягати на близькості, дівчина категорично відмовилося. Після бійки відбулося зґвалтування, про яке постраждала і заявила в поліцію.

Зазначимо, що вже ввечері правоохоронці затримали 55-річного ґвалтівника в Ірпені.

Ще одна киянка також запросила до себе додому чоловіка, з яким познайомилася у мережі – щоправда, не в той самий день, а кілька тижнів по тому. Антон (ім'я виявилося вигаданим) приїхав пізно ввечері. Щойно зайшов у квартиру і перевірив, що дівчина сама, дістав ніж і почав вимагати гроші та цінності – у дівчини вибору не лишилося. Після цього злочинець зник. Подія трапилася у Святошинському районі столиці.

Пізніше з'ясувалося, що дівчина познайомилася на сайті з рецидивістом – раніше засудженим за подібні злочини. Як розповіли джерела OBOZREVATEL, його також підозрюють щонайменше вще в одному схожому злочині, теж скоєному нещодавно у Києві. За розбійний напад йому загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

Зазначимо, далеко не всі потерпілі повідомляють про те, що трапилося з ними, в поліцію. Дехто боїться розголосу, інші намагаються якомога швидше все забути.

Дивом уникнула зґвалтування харків'янка Ірина, вона розповіла мені про свій гіркий досвід знайомства у мережі. Далі – від першої особи.

– Я працюю менеджеркою у великій торговельній мережі. Незаміжня, дітей немає, а вже хочеться... Робота займає дуже багато часу, тому вирішила пошукати щастя на сайті знайомств. А раптом? Ну, бувають же вдалі приклади: моя найкраща подруга так знайшла чоловіка.

Мені сподобалися кілька чоловіків, з одним із них поговорили дуже гарно – таке враження, що знала його багато років. Домовилися про зустріч у парку. Це був вечір суботи, людей багато. Погуляли, порозмовляли, зголодніли і він запропонував поїхати на його машині в кафе. Сказав, що там дуже смачно, а власники його друзі.

Загалом, ми поїхали, а на околиці міста він зупинив машину, повернувся до мене і накинувся – заходився рвати одяг. Я, звісно, такого не очікувала – це була зовсім інша людина! Дуже злякалася, але почала відбиватися і влучила йому в око. Це мене і врятувало – я вискочила з машини і кинулася тікати. Погано пам'ятаю, як дісталася додому...

Два місяці ходжу до психолога, зрозуміла, що сама не впораюся. А в поліцію заявити не змогла... Мене досі трусить, як згадую.

"У монастир іти не треба, але включити мізки – обов'язково!"

Експерт із безпеки Євген Підлуцький розповів OBOZREVATEL, як знизити ризики від знайомства у мережі.

"Найголовніше: під час листування не поспішайте розповідати про себе все і навіть більше. Якщо ви налаштовані на серйозні стосунки, а не на швидкий секс, зустріньтеся в реальному житті, подивіться на людину, поспілкуйтеся. Не кажіть на перших побаченнях, де живете, не називайте своє прізвище та точне місце роботи.

Бажано мати другий номер телефону саме для знайомств. Може, людина вам не сподобається, а потім почне вас діставати – таке теж буває. Плюс до всього, знаючи ваш основний номер, досвідченому шахраєві буде легко вас "пробити".

Домовляйтеся про зустріч у людних місцях, у кафе. Не сідайте до по суті незнайомої людини в машину. Якщо пізно, викличте таксі. Не треба думати, що як же так, незручно. Якщо ваш новий знайомий нормальна людина, то і сприйме це нормально. А вам потрібен час його пізнати".

Це мінімальні запобіжні заходи. Якщо жінці потрібен просто секс, то тут будь-яка зустріч ризикована. Швидке знайомство, як гра у рулетку: пощастить-не пощастить, пронесе-не пронесе. І, як бачимо, навіть зустріч на вашій території не є гарантією вашої ж безпеки.

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