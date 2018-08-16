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"Люблять українську мову!" Терористи "ДНР" визнали себе частиною України

4.3тЧитати новину російською

В окупованому терористами "ДНР" Донецьку продовжують використовувати штрих-код України на виробництві.

На цей момент звернув увагу журналіст і блогер Денис Казанський, опублікувавши в Twitter відповідне фото. Примітно, що мова, якою надрукована інформація про товар, також українська.

"Адреса виробництва - "ДНР". Бачите, як люди мову люблять. За що тільки воюють, не зрозуміло", - прокоментував Казанський.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в мережі з'явилося нове сумне фото з Донбасу.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Денис Казанський
Місце
УкраїнаДонецьк
Об'єкти
Новини ДонбасуНовини ДНР
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