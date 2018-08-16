"Люблять українську мову!" Терористи "ДНР" визнали себе частиною України

В окупованому терористами "ДНР" Донецьку продовжують використовувати штрих-код України на виробництві.

На цей момент звернув увагу журналіст і блогер Денис Казанський, опублікувавши в Twitter відповідне фото. Примітно, що мова, якою надрукована інформація про товар, також українська.

"Адреса виробництва - "ДНР". Бачите, як люди мову люблять. За що тільки воюють, не зрозуміло", - прокоментував Казанський.

Адреси виробництва - ДНР. Бачите, як люди мову люблять. За що только воюють, чи не зрозуміло pic.twitter.com/5UTLNXh0Hh - Денис Казанський (@den_kazansky) 16 серпня 2018 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в мережі з'явилося нове сумне фото з Донбасу.