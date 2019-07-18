Любив "95 квартал" і вчився в Харкові: ЗСУ знищили терориста "Л/ДНР"

У зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі був ліквідований терорист "ДНР" Дмитро "Варяг" Коньков.
Його дані і фото опублікував у Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). "Бригаду 200" 11.07.19 в Приазов'ї поповнив Коньков "Варяг" Дмитро з Новоазовська, 9 ошпмп 1 АК(о)", – написав військовий.
У мережі знайомі Конькова повідомили, що він знищений під час бою.
Дмитро Коньков
Telegram "Штірліц-інфо"
Дмитро Коньков
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Дмитро Коньков
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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на території тимчасово окупованого Донбасу українські військові розкидали патріотичні листівки для терористів із запрошенням у "200-ту бригаду".
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