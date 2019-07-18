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Любив "95 квартал" і вчився в Харкові: ЗСУ знищили терориста "Л/ДНР"

8.6т Читати матеріал російською

У зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі був ліквідований терорист "ДНР" Дмитро "Варяг" Коньков.

Його дані і фото опублікував у Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). "Бригаду 200" 11.07.19 в Приазов'ї поповнив Коньков "Варяг" Дмитро з Новоазовська, 9 ошпмп 1 АК(о)", – написав військовий.

У мережі знайомі Конькова повідомили, що він знищений під час бою.

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Дмитро Коньков

Дмитро Коньков

Telegram "Штірліц-інфо"

Дмитро Коньков

Дмитро Коньков

Telegram "Штірліц-інфо"

Дмитро Коньков

Дмитро Коньков

Telegram "Штірліц-інфо"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на території тимчасово окупованого Донбасу українські військові розкидали патріотичні листівки для терористів із запрошенням у "200-ту бригаду".

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Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Донбас Новини Донбасу терористи "ДНР"
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Сергеев Антон
Сергеев Антон
Это российская армия с которой воюет ВСУ на Донбассе?
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
здохла собака
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Дудко Олег
Дудко Олег
Завтра украинцы из Новоазовска грохнут хохла из Крыжополя, а отвечать за это в Гааге будет Путин, кто же ещё?
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