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7 січня • оновлено в 22:42
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"Любіть Україну": учасник скандалу з "русскім міром" в Києві вибачився за приниження активістів

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Аніматор Микита Толмачов, який 6 січня в Києві, на зустрічі з російською блогеркою Олександрою Митрошиною напав на активістів організації "Відсіч", вибачився за бійку.

Про це він заявив на відео, яке опублікував лідер громадської організації "С14" Євген Карась в YouTube (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

"Любіть Україну": учасник скандалу з "русскім міром" в Києві вибачився за приниження активістів

"Багато хто звертався до нас, щоб ми знайшли і покарали сепаратиста, який в центрі столиці бив активістів. Писали ветерани, писали хлопці з фронту, просто громадськість. Я вирішив розібратися в ситуації, я знав, що сепаратисти брешуть, що немає ніякого бунту "русского міра", – пояснив Карась.

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За його словами, Толмачов пояснив, що підтримує погляди українських активістів, а повівся неадекватно і спровокував конфлікт виключно через скандал в лекційному залі.

"Ми все це обговорили з хлопцями і з їх слів, у них не залишилося ніяких претензій до мене. Я не хотів хайпу, я просто займаюся підприємництвом, плачу податки... Ця ситуація сталася в стані афекту. Я ніколи не був в такій конфліктній ситуації, хотів щоб все це мирно вирішилося", – заявив сам Толмачов.

"І ще один важливий момент – я ні в якому разі нічого не маю проти нашої країни і дуже поважаю наших солдатів. Любіть Україну і все будет добре", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATE:

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Автор
Ігор Нікітін
Місце
Україна Київ
Тег
бійка
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Livesey David
Livesey David
Опять пэтриотов унизили и в шаровары им наsрали, когда они хотели сами это сделать.
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1
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
Любіть книгу-джерело знань!
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Фантомаск Разбушевальцман, обосрался
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