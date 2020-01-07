"Любіть Україну": учасник скандалу з "русскім міром" в Києві вибачився за приниження активістів

Аніматор Микита Толмачов, який 6 січня в Києві, на зустрічі з російською блогеркою Олександрою Митрошиною напав на активістів організації "Відсіч", вибачився за бійку.
Про це він заявив на відео, яке опублікував лідер громадської організації "С14" Євген Карась в YouTube (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).
"Багато хто звертався до нас, щоб ми знайшли і покарали сепаратиста, який в центрі столиці бив активістів. Писали ветерани, писали хлопці з фронту, просто громадськість. Я вирішив розібратися в ситуації, я знав, що сепаратисти брешуть, що немає ніякого бунту "русского міра", – пояснив Карась.
За його словами, Толмачов пояснив, що підтримує погляди українських активістів, а повівся неадекватно і спровокував конфлікт виключно через скандал в лекційному залі.
"Ми все це обговорили з хлопцями і з їх слів, у них не залишилося ніяких претензій до мене. Я не хотів хайпу, я просто займаюся підприємництвом, плачу податки... Ця ситуація сталася в стані афекту. Я ніколи не був в такій конфліктній ситуації, хотів щоб все це мирно вирішилося", – заявив сам Толмачов.
"І ще один важливий момент – я ні в якому разі нічого не маю проти нашої країни і дуже поважаю наших солдатів. Любіть Україну і все будет добре", – додав він.
Як повідомляв OBOZREVATE:
У Києві поліція затримала активістів, які намагалися перешкодити проведенню заходу з російською блогеркою Олександрою Мітрошиною.
Увечері 6 січня поліція відпустила Леоніда Овчаренко та Олексія Кальницького. При цьому на них були складені адмінпротоколи за хуліганство.
Мітрошина відреагувала на інцидент на своїй сторінці в Instagram, де назвала українських активістів провокаторами і вибачилася перед своїми підписниками за зірвану зустріч.
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