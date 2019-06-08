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/Розслідування

"Ляжуть десятки тисяч": генерал озвучив страшні наслідки наступу на Донбасі

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Активний наступ на Донбасі не стане порятунком для української армії, навпаки, він принесе серйозні втрати.

Таку думку в інтерв'ю "Апострофу" висловив екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко. "Це авантюра, з огляду на те, які сили є у нас, а які у них. Ми ж не тільки ядерну зброю віддали, але і ракети. У нас ракета з дальністю дії в 120 км – "Точка У" і та застаріла. Там, де немає сучасної зброї, там губляться життя солдатів. Хіба це наш шлях? Чи готові ми покласти кілька десятків тисяч наших військових, щоб стримати цю агресію? Думаю, що ні. Навіть ініціативи такої з нашого боку бути не повинно", – підкреслив він.

За словами генерала, світ можна встановити завдяки "Плану Правди" і "Плану Часу". "Треба об'єктивно оцінити ситуацію – в НАТО і ЄС за оптимістичними прогнозами нас не чекають ще десь протягом 10-15 років. Можна на час президентства Володимира Зеленського укласти договір з росіянами за участю американців – більше ніхто на це не здатний, хоча я з повагою ставлюся до Ангели Меркель та інших європейських лідерів. Тиск, який здійснюють союзники, недостатній, щоб змінилася позиція росіян", – впевнений Романенко.

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При цьому він вважає, що той факт, що глава РФ Володимир Путін не привітав Зеленського з перемогою на виборах, дуже показовий.

"Коли потрібне перемир'я – російський президент дає команду. Коли немає команди, або віддається протилежна – відбувається те, що зараз. А ми змушені цього не допускати – вони поважають тільки силу. Якщо будемо сидіти по норах, то вони будуть просуватися вперед, а це означає втрати серед наших військових", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на 7 червня ситуація в районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі істотно загострилася. Бойовики, порушивши Мінські домовленості, атакували українські підрозділи в районі Новолуганська в Бахмутському районі Донецької області із застосуванням артилерії.

У результаті загинули двоє військовослужбовців Об'єднаних сил, четверо отримали поранення, ще четверо – травмовані.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Російсько-український конфліктВійна на ДонбасіОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Особи
Володимир ПутінВолодимир ЗеленськийІгор Романенко
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Еще раз. Зачем и за что скакали на майдане?
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Кац предлагает сдаться!
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Волгоград Ец
Волгоград Ец
Яворский Сергей, Где этот Кац,я с ним согласен.
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