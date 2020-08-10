Ляшко порадив Венедиктовій звільнити "куратора" ДБР Панова

Олег Ляшко готовий надати докази незаконної діяльності керівника Департаменту з нагляду за слідством і діяльністю ДБР Офісу Генпрокурора Олександра Панова, повідомляє "Главком".

Генеральна прокурорка Ірина Венедиктова повинна звільнити керівника Департаменту з нагляду за слідством і діяльністю ДБР Офісу Генпрокурора Олександра Панова, оскільки він сприяє незаконній діяльності колишнього глави податкової міліції часів Віктора Януковича Андрія Головача.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив лідер Радикальної партії Олег Ляшко, передають Подробиці.

"А от кого треба у відставку відправити, я вже зараз Генеральній прокурорці можу підказати. Там у неї є такий керівник департаменту Панов по нагляду за слідством. Цей Панов дружить з адвокатом Головача. Головач – це колишній керівник податкової поліції при Януковичі. Цей Головач намагається забрати у держави 100 млн грн. Пам'ятаєте, на вертольотах затримували? Так от, один із тих, кого затримували, – це був Головач. Він пішов на угоду зі слідством, заплатив 100 млн грн, щоб вийти з в'язниці. Зараз намагаються через Печерський суд відсудити, повернути назад ці гроші. Панов – керівник департаменту ОГП - в цьому йому допомагає", – заявив Ляшко.

Повне відео виступу Олега Ляшка можна подивитися за посиланням.

На думку екснардепа, фактично такими діями Панов "порушує інтереси держави і лобіює інтереси корупціонерів". "Тому я звертаюся до Генеральної прокурорки – звільніть Панова з посади, якщо він переплутав власні інтереси з державними. У мене для цього є всі докази, я готовий їх надати", – додав Ляшко.

Нагадаємо, що в 2016 році Головач був затриманий, а потім заарештований за підозрою в незаконному відшкодуванні податку на додану вартість на 3 млрд гривень в схемі ексглави Міндоходів Олександра Клименка. У лютому 2017 року стало відомо, що генерал уклав угоду зі слідством і сплатив 130 млн грн збитків, визнавши себе винним і отримавши умовний термін.

У 2020 році з'ясувалося, що збитки оплатив син Головача Олександр, який тепер намагається визнати платіж недійсним, оскільки він нібито був зроблений "випадково".

Суть претензій Головача-молодшого зводиться до того, що він не був стороною будь-яких угод зі слідством, в тому числі і угоди від 22 грудня 2016 року. Також у нього не було довіреності від батька на здійснення якихось дій від його імені, він не був визнаний винним за нанесення будь-якої шкоди державі, і, відповідно, ніяких підстав вносити 130 млн грн на рахунок казначейства у нього не було.

Олександр Головач у Печерському районному суді судиться з державою, а також має намір стягнути з неї додатково 11,7 млн грн "інфляційних".