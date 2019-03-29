"Лякали українськими снайперами!" Терорист розкрив правду про ліквідацію відомого ватажка "ДНР"

Відомого ватажка терористів "ДНР" Сергія Журікова з позивним "Ромашка" вбили в туалеті.

Про це в інтерв'ю на Youtube-каналі розповів інший бойовик "республіки" Андрій Єременко з позивним "Вітер", зазначивши, що в смерті Журікова звинувачували українських снайперів.

"Найважче було в Слов'янську. Бо там, як кажуть, працювали самі на себе і не знали звідки прилетить. Це почалося після смерті "Ромашки". Тому що коли він загинув, нас запевняли, що відпрацював снайпер. А насправді його хтось вбив у туалеті чи курилці. Після цього пішла повна недовіра. Вийшли (з міста. – Ред.) ми в кінці липня 2014 року", – розповів Єременко.

Бойовик Сергій Журіков із позивним "Ромашка" командував терористами в першому бою АТО на Донбасі, коли 13 квітня 2014 року в Слов'янську в результаті нападу на співробітників СБУ загинув капітан "Альфи" Геннадій Біліченко.

Журіков також взяв участь у нападі банди Ігоря Гіркіна на фотограмметричний центр ЗСУ в Сімферополі 18 березня 2014 року, в результаті якого бойовики влаштували безладну стрілянину, застрелили російського найманця Руслана Казакова і вбили першого українського військовослужбовця – Сергія Кокуріна.

ЗМІ повідомляли, що Журіков міг бути співробітником охоронної структури Києво-Печерської Лаври і був "позаштатним паламарем Києво-Печерської Лаври". Убили бойовика 2 травня 2014 року.

Сергій Журіков ATR

Андрій Єременко народився 15.04.1981 року в Криму, внесений у базу "Миротворця". На сайті вказано, що він – "зрадник батьківщини і бойовик НВФ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські військові увійшли і закріпилися в межах окупованої терористами Горлівки Донецької області.

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