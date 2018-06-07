"Лякає Кремль": стало відомо про новітню зброю України

Найближчим часом надійдуть на озброєння в ЗСУ надійде ряд очікуваних новинок. Зокрема, новий ракетний проект, вертоліт для всепогодного цілодобового бою, зенітно-ракетний комплекс і радіолокаційна станція.

Про це в журналі "Новое Время" написав Глава Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Валентин Бадрак, передає УНІАН.

Так, однією з найважливіших розробок, які найближчим часом повинні надійти на озброєння у ЗСУ, є ракетний проект "Нептун". У січні 2018 го стартували держвипробування нової крилатої ракети, здатної вражати наземні і морські цілі на дальності 300 км. А в перспективі - 500 км і більше. Важливо, що в цьому проекті немає залежності від іноземних комплектуючих, всі - вітчизняні.

За словами експерта, "вже сьогодні ця дозвукова ракета лякає Кремль".

За словами Бадрака, зараз на фінішній прямій знаходяться випробування вертольота для всепогодного цілодобового бою.

"Цей бойовий вертоліт, оснащений високоточними керованими ракетами і цілодобовою оглядово-прицільної системою з тепловізіонним, телевізійним і лазерним каналами для ведення нічного бою, давня мрія українських військових", - сказано в матеріалі.

Також автор нагадав про "нове покоління артилерії" - реактивні системи залпового вогню "Вільха".

Очікується, що в 2018-м перші серійні реактивні системи надійдуть в ЗСУ. Всі комплектуючі - українські. Ракета унікальна: один залп - 12 високоточних влучень (точність до декількох метрів) в умовному колі радіусом 1 км на дальності до 70 км. Така зброя може стати першим кроком у створенні асиметричної неядерного ракетного щита України.

Новини Санкції можуть зірвати Росії створення новітньої зброї

Крім того на озброєння ЗСУ має надійти зенітний ракетний комплекс "Печора".

"Україна не виробляє зенітних ракетних комплексів (ЗРК), але навчилася їх модернізувати. Перехід від ЗРК С-125 до ЗРК Печора - серйозний стрибок українських розробників. Печора вже існує і поставляється на експорт, а про доопрацювання проекту для ЗСУ було оголошено на початку 2018 -го. ЗРК буде вражати цілі на дальності до 50 км, і для неї вже розроблена активна головка самонаведення", - пояснив Бадрак.

Також експерт згадав радіолокаційну станцію "Малахіт", яка, за його словами, значно посилить систему вітчизняної ППО.

"Малахіт" здатний автоматично передавати дані і визначати радіальну швидкість повітряних цілей, включаючи оснащені технологіями зниження помітності бойових машин - Стелс. "Малахіт" вже поставляється серійно і успішно справляється в зоні бойових дій", - заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерт в сфері розвитку ВПК України Максим Глущенко розповів про нових комплексах крилатих ракет для ЗСУ.