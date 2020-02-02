Лягла на колію: на Прикарпатті трагічно загинула 19-річна дівчина

В Івано-Франківській області в Тисменицькому районі 1 лютого на залізничному переїзді потяг сполученням Чернівці – Київ збив на смерть дівчину.

Їй було 19 років. Вона лягла на залізничне полотно, по якому поїзд рухався у напрямку Львова. Приблизно о 1:00 транспортний засіб наїхав на дівчину. Вона загинула на місці події, повідомляє "Галицький кореспондент".

Правоохоронці під час огляду місця події знайшли блокнот померлої, в якому йшлося про намір вкоротити собі віку. Попередньо, судмедексперт на тілі дівчини інших пошкоджень, окрім тих, що вона отримала внаслідок ДТП, не виявив.

Зараз відкрито кримінальне провадження за ст. 115 КК (Умисне вбивство, з позначкою – самогубство). Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

Відомо, що дівчина – жителька села Заболотів Любашівського району Волинської області.

Як з'ясувало інформаційне агентство "Волинські новини", вона навчалася на другому курсі фізико-математичного факультету ВНУ ім. Лесі Українки. На Прикарпаття приїхала в гості.

versiya.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Черкасах на залізничному вокзалі локомотив збив 25-річну дівчину, яка через передозування наркотиків присіла "відпочити" на колії.

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