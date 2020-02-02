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2 лютого • оновлено в 15:49
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Лягла на колію: на Прикарпатті трагічно загинула 19-річна дівчина

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В Івано-Франківській області в Тисменицькому районі 1 лютого на залізничному переїзді потяг сполученням Чернівці – Київ збив на смерть дівчину.

Їй було 19 років. Вона лягла на залізничне полотно, по якому поїзд рухався у напрямку Львова. Приблизно о 1:00 транспортний засіб наїхав на дівчину. Вона загинула на місці події, повідомляє "Галицький кореспондент".

Правоохоронці під час огляду місця події знайшли блокнот померлої, в якому йшлося про намір вкоротити собі віку. Попередньо, судмедексперт на тілі дівчини інших пошкоджень, окрім тих, що вона отримала внаслідок ДТП, не виявив.

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Зараз відкрито кримінальне провадження за ст. 115 КК (Умисне вбивство, з позначкою – самогубство). Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

Відомо, що дівчина – жителька села Заболотів Любашівського району Волинської області.

Як з'ясувало інформаційне агентство "Волинські новини", вона навчалася на другому курсі фізико-математичного факультету ВНУ ім. Лесі Українки. На Прикарпаття приїхала в гості.

Лягла на колію: на Прикарпатті трагічно загинула 19-річна дівчина

versiya.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Черкасах на залізничному вокзалі локомотив збив 25-річну дівчину, яка через передозування наркотиків присіла "відпочити" на колії.

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Автор
Павло Заяц
Місце
Україна Івано-Франківськ
Теги
потяг самогубство
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