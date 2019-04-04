"Лягай, Бандеро!" ДБР висунуло звинувачення поліцейському-учаснику побоїща в Києві

Державне бюро розслідувань направило до суду обвинувальний акт проти співробітника Нацполіції, який під час зіткнення з активістами С14 у Києві завдав тяжких тілесних ушкоджень одному з учасників акції.
Про це повідомила в Facebook перший заступник голови ДБР Ольга Варченко. Відзначимо, гучна сутичка запам'яталася тим, що під час бійки прозвучала фраза: "Лягай, Бандеро!"
Відзначається, що поліцейський підозрюється в перевищенні влади або службових повноважень, яке супроводжувалося насильством (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України).
Зіткнення поліції з активістами
Скріншот з відео
Василь Мельников
Фокус
"За результатами попереднього розслідування встановлено, що 09.02.2019 під час зіткнень між правоохоронцями та активістами в приміщенні Подільського райуправління, один із співробітників поліції, ображаючи особисту гідність потерпілого умисно вчинив дії, які явно виходили за межі наданих йому прав і повноважень і супроводжувалися насильством", – повідомила Варченко.
У разі доведення провини в суді, поліцейському загрожує покарання на строк від трьох до восьми років із позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Зіткнення в Києві між членами С14 і правоохоронцями під час спроби штурму Подільського управління поліції відбулися 9 лютого. Під час інциденту один із правоохоронців крикнув "Лягай, Бандеро!"
У мережі опублікували повне відео жорстокого затримання активістів поліцейськими спецпризначення.
Була розкрита особистість поліцейського-учасника побоїща в Києві. Ним виявився оперуповноважений Подільського управління поліції в місті Києві Василь Мельников.
Поліцейському, який брав участь у сутичках із радикалами 9 лютого біля Подільського управління поліції в Києві, повідомили про підозру.
Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з правом внесення застави оперуповноваженому Мельникову.
За поліцейського-учасника побоїща в Києві внесли заставу в розмірі 115 тисяч гривень.
13 лютого Мельников вийшов на свободу і розповів свою версію подій.
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