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"Лягай, Бандеро!" ДБР висунуло звинувачення поліцейському-учаснику побоїща в Києві

1.6тЧитати матеріал російською

Державне бюро розслідувань направило до суду обвинувальний акт проти співробітника Нацполіції, який під час зіткнення з активістами С14 у Києві завдав тяжких тілесних ушкоджень одному з учасників акції.

Про це повідомила в Facebook перший заступник голови ДБР Ольга Варченко. Відзначимо, гучна сутичка запам'яталася тим, що під час бійки прозвучала фраза: "Лягай, Бандеро!"

Відзначається, що поліцейський підозрюється в перевищенні влади або службових повноважень, яке супроводжувалося насильством (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України).

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Зіткнення поліції з активістами

Зіткнення поліції з активістами

Скріншот з відео

Василь Мельников

Василь Мельников

Фокус

"За результатами попереднього розслідування встановлено, що 09.02.2019 під час зіткнень між правоохоронцями та активістами в приміщенні Подільського райуправління, один із співробітників поліції, ображаючи особисту гідність потерпілого умисно вчинив дії, які явно виходили за межі наданих йому прав і повноважень і супроводжувалися насильством", – повідомила Варченко.

У разі доведення провини в суді, поліцейському загрожує покарання на строк від трьох до восьми років із позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Особа
Ольга Варченко
Місце
Україна
Тег
Державне Бюро Розслідувань
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
Свободу Юрию Деточкину!!!
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Белый господин
Белый господин
Прямо так и написано "активистами"? Это что за юридический термин такой? Вооруженные люди напали на отделение полиции и только. Пусть спасибо скажут, что их не расстреляли на месте преступления.
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