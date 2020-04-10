Львівську журналістку Олену Бойко відпустили з СІЗО

Юрій Сергієнко Розслідування 17:30, 10.04.2020 Оновлено: 19:07, 10.04.2020

Львівська 60-річна журналістка Олена Бойко, підозрювана в посяганні на територіальну цілісність, вийшла із СІЗО під заставу.

Застава за підозрювану склала 168 тисяч гривень, повідомили ZAXID.NET в прокуратурі Львівської області.

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У прокуратурі уточнили, що на свободі вона перебуває вже більше місяця, оскільки застава була весен ще 3 березня.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні проти Бойко завершено, триває розгляд справи в суді.

Рішення про вихід із СІЗО передбачає, що жінка має за першим викликом з'являтися до слідчих і на засідання суду. В СБУ та прокуратурі запевнили, що вона виконує всі формальності, але все одно залишається під наглядом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олену Бойко видворили з Росії ще в січні 2019 року. українські прикордонники забрали її на нейтральній території.

Жінка поскаржилася, що в Росії з нею погано обійшлися: "Взяли за шкірку і викинули за шлагбаум".

Нагадаємо, що Бойко відома своїми проросійськими поглядами. У 2015 році вона втекла в Москву, де регулярно виступала на пропагандистських телеканалах і заявляла про незаконність обраної в Україні влади.

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