Львівська редакція звернулася до правоохоронців через погрози радикалів: подробиці

Редакція ZAXID.NET звернулася до правоохоронців у зв'язку зі спробами перешкоджання журналістській діяльності радикально налаштованими львівськими громадськими організаціями.

Відповідне звернення 12 грудня редакція відправила главі Національної поліції України Ігорю Клименко, генпрокурору Руслану Рябошапці та голові СБУ Івану Баканову, повідомили на сайті ZAXID.NET.

"Такі дії розцінюємо як пряму загрозу здоров'ю і життю співробітників редакції, а також як спроби перешкоджання журналістській діяльності. Просимо вас забезпечити дотримання законності, а також, при необхідності, охорону редакції і журналістів видання", - сказано в зверненні.

Звернення редакції zaxid.net

Варто зазначити, що протягом останнього року у Львові йде активна діяльність різних громадських угруповань. У четвер, 12 грудня, їх члени увірвалися на сесію міської ради і вимагали видалити з сайту ZAXID.NET кілька публікацій. Раніше, у 2018 році, вони намагалися силою увірватися в редакцію видання.

Радикали увірвалися на сесію міської ради zaxid.net

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Державній прикордонній службі України заявили, що пропустили на територію держави пропагандистів каналу Міноборони Росії "Зірка", оскільки ті не сказали, що журналісти.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся