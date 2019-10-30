"Львів – у бік!" Соловйов запропонував розділити Україну між трьома державами

Топпропагандист Кремля Володимир Соловйов заявив, що майже вся територія України нібито має бути розділена між Росією, Угорщиною та Польщею.

Нахабний випад він озвучив під час суперечки зі скандальним українським гостем своєї передачі "Вечір з Володимиром Соловйовим" Олександром Охріменком (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Сутичка між ними почалася із наполягань Соловйова на тому, що Україна має визнати себе правонаступницею УРСР. Однак постійний спікер його ефірів Охріменко заперечив, що зараз Україна, як і Росія, є незалежною республікою. Він запропонував відставити в бік історію розваленого СРСР і жити у XXI столітті.

Володимир Соловйов Скриншот відео

"Давайте тоді одразу подалі в бік: Крим – у бік, Донбас – у бік, незабаром Львів – у бік, території, які відійшли угорські, – у бік, території польські – у бік! А Росія є і буде завжди! Російська імперія повернулася, повернулася і повертається на повний зріст! І кожному в Україні, у кого є ілюзії, хочу порадити – читайте історію! Скільки було тих, хто дзявкає на Росію! І ось що цікаво – Росії тисячоліття!" – огризнувся Соловйов, зганьбившись псевдоісторичним твердженням про країну-агресора.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше топпропагандист Кремля Володимир Соловйов заявив, що, якщо терористичні "Л/ДНР" будуть легалізовані й отримають автономію в складі України за "формулою Штайнмаєра", то це дасть можливість Росії отримати всю її територію.

Також рупор путінського режиму сказав, що Росія не має наміру йти на компроміси з Україною і повертати їй контроль над кордоном на сході. Крім того, він пригрозив, що кордони України нібито можуть звузитися до території Львівської області.

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