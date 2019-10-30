Головна Новини
30 жовтня • оновлено в 16:08
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Львів – у бік!" Соловйов запропонував розділити Україну між трьома державами

2.9т Читати матеріал російською

Топпропагандист Кремля Володимир Соловйов заявив, що майже вся територія України нібито має бути розділена між Росією, Угорщиною та Польщею.

Нахабний випад він озвучив під час суперечки зі скандальним українським гостем своєї передачі "Вечір з Володимиром Соловйовим" Олександром Охріменком (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Сутичка між ними почалася із наполягань Соловйова на тому, що Україна має визнати себе правонаступницею УРСР. Однак постійний спікер його ефірів Охріменко заперечив, що зараз Україна, як і Росія, є незалежною республікою. Він запропонував відставити в бік історію розваленого СРСР і жити у XXI столітті.

Новини
"Обнесемо ровом!" У Держдумі пригрозили урізати Україну до однієї області

Володимир Соловйов

Володимир Соловйов

Скриншот відео

"Давайте тоді одразу подалі в бік: Крим – у бік, Донбас – у бік, незабаром Львів – у бік, території, які відійшли угорські, – у бік, території польські – у бік! А Росія є і буде завжди! Російська імперія повернулася, повернулася і повертається на повний зріст! І кожному в Україні, у кого є ілюзії, хочу порадити – читайте історію! Скільки було тих, хто дзявкає на Росію! І ось що цікаво – Росії тисячоліття!" – огризнувся Соловйов, зганьбившись псевдоісторичним твердженням про країну-агресора.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
російська пропаганда
Особа
Володимир Соловйов
Місце
Росія
Тег
пропаганда
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
25
9
Смішно
4
Цікаво
1
Сумно
12
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кор Павел
Кор Павел
Кто-то с постоянство говорит о отделение Сибири или захвате её Китаем. Недавно в раде болтали о кубане которая принадлежала Украине и возврате её.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Наконец-то, идиот с четками услышал объективное мнение о себе . 27:30. Даже притих на время.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
a alexeyon
a alexeyon
Надо напомнить ватанам перевод слова Империя на немецкий- Рейх ( Reich)... фашисты российские...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / думки

ads pixel