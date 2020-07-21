Захищав тварин і змінював 'мобільники': ексклюзивні подробиці особистого життя Максима Кривоша

"Луцький терорист" Максим Кривош, який захопив заручників в автобусі в центрі Луцька, активно захищав безпритульних тварин на Рівненщині, мовчав про особисте життя та часто змінював мобільний номер. Торік він начебто поцупив у місцевого священика предмети антикваріату, обіцяв продати їх за вигідно ціною, однак вони зникли. А за тиждень-два після цього зі зв'язку зник і сам чоловік.

Хто такий "луцький терорист" та чому його знайомі шоковані подією – читайте в матеріалі OBOZREVATEL

Зупинив масові отруєння тварин у Дубно

Відомо, що Кривош народився в селищі Гай, Оренбурзької області, що в Росії, в 1975 році. Двічі судимий, 10 років сидів за скоєння низки тяжких злочинів. Після тюрми у 2014-му видав книгу "Философия Преступника. Апология свободы. Антисистема" під псевдонімом Максим Плохой. Герой книги розповідає, що відсидів 12 років у в'язниці, ділиться подробицями особистого сімейного та родинного життя. Має сторінки в російських "Однокласниках" і "ВК", які активно наповнював під ніком Максим Плохой. Писав в основному антидержавницькі і антисистемні пости.

Однак Рівненська зоохасниця Алла Лосік в інтерв'ю OBOZREVATEL не стала приховувати здивування, що "луцький терорист" і зоохасник Максим Кривош, якого вона знала особисто і з яким рятувала безпритульних тварин, – один і той самий чоловік: "Ми просто в шоці. Я не можу зрозуміти, чому він це зробив. Ми з ним разом працювали в Дубному, де він проживав. Він людина, яка добилася того, щоб в місті перестали отруювати тварин. Нікого не вдарив і я жодного разу не чула, щоб він про когось сказав якесь грубе слово. Чому він це зробив (захопив маршрутку із заручниками. – ред) – в мене просто в голові не вкладається. Я й не знала, що він сидів, що він оту книжку написав. Коли він встиг?", – здивувалась жінка.

За її словами, Кривош не любив фотографуватися, нічого про себе не розповідав, був більше мовчазним.

"Місцеві волонтери на нього молилися, він лікував цих тварин, рятував, годував, розумієте? По суті, завдяки йому в Дубно припинили масово отруювати тварин. Що з ним трапилось? Як він ту зброю купив? Хоча він завжди вирізнявся інтелектуальністю, не був таким простим у своїх судженнях. Ніколи від нього не чула нічого антидержавного. Це я могла щось сказати, типу "коли це все в цій країні закінчиться", а він просто працював. Єдине, що в нього була дивна манера змінювати номера телефонів. Казав про дружину, що живуть в Дубно, а от про сина не розповідав нічого. Я взагалі не знала, що в нього такий дорослий хлопець. От я так замислилась зараз, скільки всього мало ми можемо знати один про одного", – підсумувала Алла Лосік.

Востаннє, за її словами, вони бачились більше року назад. Тоді ж востаннє говорили по телефону, після чого зв'язок із Максимом зник. Швидше за все, він міг змінити номер телефону.

Поцупив 11 речей антикваріату

Рівненський священнослужитель Василь Коновалюк розповів OBOZREVATEL, що торік Максим Кривош, начебто поцупив у нього 11 старовинних речей антикваріату. Серед них позолочений хрест, два срібних, ікони, срібна лампада. Спершу обіцяв продати їх в Києві по найбільш вигідній ціні, однак за два тижня після цього перестав виходити на зв'язок.

"Він справив на мене приємне враження. Акуратний, небагатослівний, уважний. Собачкам моїм підопічним навіть шийки курячі купив. Казав, що працює з Києвом, що там дають найкращу ціну, що логічно. Якщо вона мене задовольнить, то в понеділок, а це була п'ятниця, він привозить мені гроші, якщо ні – то віддає речі назад", – розповів священик.

Однак з Києва Максим не подзвонив, з'явився через пару днів з перев'язаною рукою: "Оповів свою карколомну історію, що за збут антикваріату накрила СБУ, почала вимагати "хабар"... Просив мене позичити 9 тис. дол., щоб "порішати" в Києві і речі мені повернути. Отримавши відмову, сказав, що вирішить питання сам і речі поверне. За тиждень Новою Поштою прислав назад лише дві, найменш цінні речі. Потім або пропадав з ефіру, або двічі чи тричі обіцяв, що вийде з лікарні, в якій нібито перебуває, і буде вирішувати питання. Я припинив йому телефонувати, бо це було марно".

Скріншот зі сторінки ВК Максима Кривоша

Отець Коновалюк написав заяву в поліцію. Проте справа, по суті, з того часу не зрушила з місця.

"Перед карантином мене викликали, сказали, що знають цю людину, він не простий, що сидів і все. Більше не викликали. Уточнювали, на яку суму нанесений збиток. Чесно, я не знаю, спершу хотів вказати 10 тисяч доларів, але врешті написав 10-20 тисяч гривень. Не знаю точно, скільки все це коштує, я ж ці речі протягом всього життя збирав", – підсумував священик.

Відомо, що в луцького терориста є сім'я – дружина та 15-річний син. Його батьки померли. Батько працював викладачем в одному з університетів Луцька, мама була вчителькою російської мови в одній із місцевих шкіл. Жінка загинула у 2013 в результаті аварії із 8 загиблими на маршруті Луцьк-Шацьке. У Кривоша є брат-інваліда. Нещодавно "луцький терорист" "погорів" на продажі рідкісної монети.