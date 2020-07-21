Луцький терорист випустив заручників з автобуса: його затримали
У вівторок, 21 липня, близько 21:40 із захопленого терористом автобуса в Луцьку почали виходити заручники.
Перед цим до автобусу під'їхав бронетранспортер і в салон увійшли медики і спецназівці.
Спецназівці поклали на землю чоловіка, який захопив заручників в Луцьку, і заламали йому руки.
Міністр МВС України Арсен Аваков в Twitter повідомив, що всі заручники живі і цілі.Переглянути інтерактивний контент на obozrevatel.com
Глава МВС України заявив, що в Харкові затриманий спільник чоловіки, який захопив заручників в Луцьку, вилучено зброю.
В СБУ повідомили, що в автобусі, захопленому терористом в Луцьку, всього перебувало 13 осіб, ніхто не постраждав.
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