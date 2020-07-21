Луцький терорист випустив заручників з автобуса: його затримали

У вівторок, 21 липня, близько 21:40 із захопленого терористом автобуса в Луцьку почали виходити заручники.

Перед цим до автобусу під'їхав бронетранспортер і в салон увійшли медики і спецназівці.

Спецназівці поклали на землю чоловіка, який захопив заручників в Луцьку, і заламали йому руки.

Міністр МВС України Арсен Аваков в Twitter повідомив, що всі заручники живі і цілі.

Переглянути інтерактивний контент на obozrevatel.com

Глава МВС України заявив, що в Харкові затриманий спільник чоловіки, який захопив заручників в Луцьку, вилучено зброю.

В СБУ повідомили, що в автобусі, захопленому терористом в Луцьку, всього перебувало 13 осіб, ніхто не постраждав.

Луцького терориста затримали (Twitter Арсена Акакова)

Заручників в Луцьку звільнили (Twitter Арсена Акакова)

Новина оновлюється