Луцький терорист зателефонував родичам своїх заручників: запис розмови

Чоловік, який захопив автобус із 20 пасажирами в Луцьку, телефонує родичам своїх заручників і просить, щоб вони пересилали його вимоги ЗМІ.

Журналіст Дмитро Казанський опублікував у Telegram запис розмови із сином однієї із заручниць (щоб прослухати, доскрольте новину до кінця).

На записі терорист, який називає себе Максим Плохой, спілкується чистою українською мовою. На початку розмови він навіть просить вибачення у хлопця, маму якого тримає в заручниках. Водночас заявляє, щоб той передав його вимоги якомога більшій кількості журналістів.

"Скидаєш їм поштою, телефоном дзвониш. Поясниш ситуацію, що в Луцьку захоплено автобус, повен людьми. Заміновано все: повно вибухівки, автоматичної зброї. Крім того, міна є в Луцьку окремо. Зрозумів мене?" – каже терорист.

Свої вимоги він назвав досить простими, але їх неодмінно має виконати влада.

Зауважимо, що "Перший" у Facebook пише нібито про спілкування із самим терористом. За даними видання, лучанка, яка перебуває в автобусі, сама вийшла на зв'язок із журналістами. ЗМІ навело спілкування з Плохим ним дослівно.

Журналістам нібито вдалося поспілкуватися з луцьким терористом (Facebook Перший)

Як повідомляв OBOZREVATEL, спершу Максим Плохой, який захопив автобус із заручниками в Луцьку, оголосив свої вимоги у Twitter, а також на своїй сторінці в забороненій в Україні соціальній мережі. Публікація з'явилася перед захопленням автобуса.