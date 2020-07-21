Луцький терорист пішов на контакт: Аваков повідомив подробиці
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що контакт з людиною, яка захопила автобус в Луцьку встановлено, переговори тривають.
Про це глава МВС сказав на пресбрифінгу в Луцьку. Також він спростував інформацію про те, що Максим Кривош мав проблеми з психічним здоров'ям.
"У нас є контакт з особою, яка захопила людей. Ми з ним розмовляємо, переговори тривають. За його словами, люди знаходяться в нормальному стані. Сподіваємося, зможемо вирішити ситуацію найближчим часом", – зазначив Аваков.
Глава МВС закликав журналістів "бути дуже акуратними в коментарях". За його словами, неперевірена інформація "не допомагає ситуації, а створює додаткову напругу".
"Ви поширили інформацію про те, що він лікувався в психіатричній лікарні – це недостовірна інформація", – сказав Аваков.
"У нього є в руках смартфон, він може бачити і чути всі ваші коментарі. Тому я не буду відвертий у ваших коментарях. Хочу, щоб ви мене почули і зрозуміли про те, що ми можемо говорити, що не можемо говорити, що потрібно говорити, що не потрібно говорити. Я хочу, щоб кожен з вас поводився як доросла відповідальна людина", – попросив міністр.
Він також уточнив, що вдалося зв'язатися з родиною і друзями терориста.
"Ми розмовляли з родичами, з дружиною, з друзями, ми випробуємо всі методи, щоб це питання мирно вирішилося. Працюють фахівці. Ми сподіваємося, що найближчим часом ми зможемо вирішити ситуацію так чи інакше", – уточнив Аваков.
Перший заступник голови СБУ Руслан Баранецький утримався від детальних коментарів.
"Йдуть переговори, він відповідає в контексті переговорів. Є розуміння, рухаємося далі. Сподіваємося, все закінчиться спокійно", – сказав він.
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