Луцький терорист Кривош роздавав своїм заручникам гроші і вибачався. Відео
Терорист Максим Кривош, котрий 21 липня захопив у Луцьку автобус із заручниками, нібито вибачився перед ними й роздав їм гроші перед тим, як здатися правоохоронцям.
Про це йдеться у сюжеті телеканалу "Аверс", у якому журналісти посилаються на власні джерела та слова потерпілих, хоча їхні версії про ті події в автобусі розходяться (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Стверджується, мовляв, спершу Кривош пропонував заручникам "взяти пачки з доларами", які він тримав у своїй сумці. Однак, зі слів деяких потерпілих, валюта була у гривнях і сувенірною – її терорист просив їх взяти лише "на пам'ять".
Інші ж джерела кажуть, нібито гроші таки були справжніми і звільнені заручники їх взяли. Правда, забрати всі з автобусу не встигли, тож у момент спецоперації купюри начебто були розкидані в салоні.
У поліцейському протоколі про жодні гроші не згадується. Зі свого боку адвокат Кривоша Сергій Тиможинський, заявив, що під час затримання у його підзахисного вилучили особисті кошти в сумі до 500 гривень. Про інші гроші на місці теракту йому невідомо.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 липня Луцький міськрайонний суд Волинської області обирав запобіжний захід луцькому терористу Максиму Кривошу – утримання під вартою на 60 діб (до 18 вересня) без права внести заставу.