Луцький терорист Кривош оголосив голодування: адвокат пояснив причину
Максим Кривош, який 21 липня захопив автобус з пасажирами в центрі Луцька, оголосив в СІЗО голодування через погані умови утримання.
Про це повідомило видання ВолиньPost з посиланням на адвоката Сергія Тиможинского. Луцький терорист почав голодувати в четвер, 30 липня.
За словами адвоката, Кривош відмовився від їжі через порушення його прав, зокрема через невмотивоване, на його переконання, застосування наручників.
Адвокат запевняє, що перші три дні перебування в СІЗО спецзасоби не застосовували. Зараз же наручники надягають кожен раз, коли випускають з камери.
Мовляв, тепер в слідчому ізоляторі Кривоша утримують вже як засудженого, а не як ув'язненого.
Також захисник Кривоша заявив, що його підзахисному не дають змінного одягу, хоча він був серед вилучених під час затримання речей.
У пресслужбі прокуратури області журналістам повідомили, що прокурори систематично відвідують СІЗО і ніяких скарг від ув'язненого на режим або умови утримання не надходило.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
21 липня в центрі Луцька Максим Кривош узяв у заручники пасажирів автобуса Берестечко – Красилівка і погрожував підірвати його.
До вечора того ж дня він випустив заручників з автобуса, а спецназ затримав Кривоша.
23 липня суд обирав запобіжний захід "терористу" у вигляді утримання під вартою на 60 діб (до 18 вересня) без права внести заставу.
В рамках розслідування справи про захоплення заручників в автобусі в Луцьку призначено 30 експертиз.