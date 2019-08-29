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Луценку можуть заборонити виїжджати за кордон: рішення ухвалить суд

1.4т Читати матеріал російською

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі, за якою Генеральному прокурору України Юрію Луценку забороняється покидати межі країни.

Провадження у справі відкрито за позовом колишнього мера Києва Леоніда Черновецького до Державної прикордонної служби та генпрокурора, повідомляє у Facebook пресслужба ОАСК.

"Суд прийняв до розгляду справу за правилами спрощеного позовного провадження та зобов'язав відповідачів подати письмові пояснення за позовом і докази для їхнього підтвердження", – йдеться в повідомленні.

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Як писав OBOZREVATEL, колишній мер столиці Леонід Черновецький звернувся з позовом до Окружного адміністративного суду Києва і вимагає заборонити генпрокурору Юрію Луценку перетинати кордон України.

Юрій Луценко

Юрій Луценко

29 серпня Юрій Луценко написав заяву на ім'я президента України Володимира Зеленського про відставку.

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Особи
Юрій Луценко Леонід Черновецький
Місце
Україна
Тег
Генеральна прокуратура України
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Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
Могут запретить ? Вполне, как только Югик к Яйценюху в гости поедет, так сразу и запретят, а до этого ... Ворон ворону глаз не выклюет !
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
карьтавого и рюкзачного на зону
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