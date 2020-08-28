Луценко: спецоперація щодо "вагнерівців" велася ще з минулого року
Українські спецслужби дійсно проводили масштабну спецоперацію щодо "вангерівців" ще минулого року і вона могла мати величезний успіх у протистоянні з Росією та стати козирем України у боротьбі за мир.
Про це розповів ексгенеральний прокурор Юрій Луценко в ефірі ток-шоу "Право на владу" у четвер, 27 серпня. Луценко запевнив: деталі спецоперації були задокументовані та процесуально зафіксовані ще у минулому році.
"Я знаю, що всі ці розмови були задокументовані у минулому році в рамках одного кримінального провадження і в рамках співпраці українських спецслужб із західними і близькосхідними партнерами. Ці "вагнерівці" були знайдені, їм було поставлено запитання про участь у військових злочинах на території України. У Міністерстві оборони та СБУ проводили оперативні записи, які надсилали до Генеральної прокуратури України. Ця спецоперація могла стати глобальним успіхом України", – сказав він.
За словами Луценка, вона могла би і не вдатися, однак у будь-якому випадку, доводила би, що українські спецслужби вийшли на рівень, коли її проводили.
"Це був би доказ перед усім світом, хто розв'язав війну проти України, хто сам визнається у процесуальному порядку у тому, що збивав українські та міжнародні літаки, хто є військовим злочинцем. Ця операція могла бути головним козирем України у нашому протистоянні у тому числі у боротьбі за мир", – зазуважив Луценко.
Він додав, що "вагнерівців", цікавих Україні через причетність до збиття малайзійського Боїнга та війни на Донбасі, збирали в одну групу навмисно.
Нагадаємо, журналіст Юрій Бутусов раніше заявив, що спецоперацію Служби безпеки України із затриманням "вагнерівців" у Білорусі нібито зірвав глава Офісу президента Андрій Єрмак, щоб не псувати відносини з Росією.
Журналіст на своїй сторінці в Facebook написав, що українські спецслужби проявили "приголомшливий професіоналізм, гідний найвищої оцінки, вирахувавши стрільців ПЗРК, виявивши в Росії тих, хто збивав наші літаки, встановивши контакт і придумавши спосіб, як доставити негідників на нашу територію".
Однак "вагнерівців" видали Росії, що стало можливим завдяки зливу інформації.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
бойовики російської ПВК Вагнера були затримані в Білорусі в ніч на 29 липня. Пізніше з'ясувалося, що деякі з них воювали на Донбасі і внесені в базу "Миротворця".
Офіс генерального прокурора України направив Мінську запит про тимчасовий арешт бойовиків російської приватної військової компанії Вагнера, які брали участь у війні на Донбасі.
Спочатку президент Білорусі Олександр Лукашенко пообіцяв, що видасть зазначених осіб Україні, але після того як буде доведено їхню вину.
Білорусь передала Росії затриманих членів приватної військової компанії Вагнера, зокрема й тих, які воювали на Донбасі.
Президент України Володимир Зеленський прокоментував передання затриманих у Білорусі "вагнерівців" Росії. Глава держави зазначив, що наслідки цього рішення будуть катастрофічними.