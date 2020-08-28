Луценко: спецоперація щодо "вагнерівців" велася ще з минулого року

Українські спецслужби дійсно проводили масштабну спецоперацію щодо "вангерівців" ще минулого року і вона могла мати величезний успіх у протистоянні з Росією та стати козирем України у боротьбі за мир.

Про це розповів ексгенеральний прокурор Юрій Луценко в ефірі ток-шоу "Право на владу" у четвер, 27 серпня. Луценко запевнив: деталі спецоперації були задокументовані та процесуально зафіксовані ще у минулому році.

"Я знаю, що всі ці розмови були задокументовані у минулому році в рамках одного кримінального провадження і в рамках співпраці українських спецслужб із західними і близькосхідними партнерами. Ці "вагнерівці" були знайдені, їм було поставлено запитання про участь у військових злочинах на території України. У Міністерстві оборони та СБУ проводили оперативні записи, які надсилали до Генеральної прокуратури України. Ця спецоперація могла стати глобальним успіхом України", – сказав він.

За словами Луценка, вона могла би і не вдатися, однак у будь-якому випадку, доводила би, що українські спецслужби вийшли на рівень, коли її проводили.

"Це був би доказ перед усім світом, хто розв'язав війну проти України, хто сам визнається у процесуальному порядку у тому, що збивав українські та міжнародні літаки, хто є військовим злочинцем. Ця операція могла бути головним козирем України у нашому протистоянні у тому числі у боротьбі за мир", – зазуважив Луценко.

Він додав, що "вагнерівців", цікавих Україні через причетність до збиття малайзійського Боїнга та війни на Донбасі, збирали в одну групу навмисно.

Нагадаємо, журналіст Юрій Бутусов раніше заявив, що спецоперацію Служби безпеки України із затриманням "вагнерівців" у Білорусі нібито зірвав глава Офісу президента Андрій Єрмак, щоб не псувати відносини з Росією.

Журналіст на своїй сторінці в Facebook написав, що українські спецслужби проявили "приголомшливий професіоналізм, гідний найвищої оцінки, вирахувавши стрільців ПЗРК, виявивши в Росії тих, хто збивав наші літаки, встановивши контакт і придумавши спосіб, як доставити негідників на нашу територію".

Однак "вагнерівців" видали Росії, що стало можливим завдяки зливу інформації.

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