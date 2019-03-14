Луценко щодо "резонансу" Розенблата: чия б тварина мовчала

За фактом можливого втручання глави Національного антикорупційного бюро Артема Ситника у вибори президента США в 2016 році на користь кандидата Гілларі Клінтон, про який заявив народний депутат України Борислав Розенблат, відкрито кримінальне провадження.

Таку заяву в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі ТСН зробив глава ГПУ Юрій Луценко 14 березня, перефразувавши фразу "чия б корова мукала".

"Для мене було шоком, що Розенблат хоче робити заяву про скоєний злочин. Чия б чотиринога тварина мовчала. Сьогодні я знайомився з його заявою. Виявляється, пан Розенблат ще в грудні виграв в українському суді, який визнав визначити дії пана Ситника у втручанні в американські вибори неправомірними", – сказав Луценко.

Юрій Луценко Скріншот

Він уточнив, що не мав поняття про грудневе рішенні суду. Генпрокурор 13 грудня отримав інформацію про це разом із флешкою, на якій є розмова трьох чоловіків.

"І голос, схожий на Ситника, каже, що він хотів допомогти кандидату в президенти Гілларі. Сьогодні за цим фактом було зареєстровано кримінальне провадження. Думаю, що перспектива не дуже велика. Плівка, отримана незаконно, не буде доказом ні в якому суді. Ми це розуміємо. Але тим не менше справу зареєстровано. І Державне бюро розслідування приступить із завтрашнього дня до її обробки", – наголосив Луценко.

Нагадаємо, що раніше Розенблат заявив, що Ситник нібито розголошував таємницю слідства в Україні, щоб вплинути на виборчий процес в США. А бесіду з главою НАБУ нібито вів один з українських міністрів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Луценко заявив, що тільки НАБУ і САП можуть дати оцінку корупційній діяльності вищого керівництва оборонної сфери України.

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