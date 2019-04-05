|Розслідування
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Луценко провів оперативну нараду у справі Курченка: спливли деталі

1.9тЧитати матеріал російською

Генпрокурор Юрій Луценко провів оперативну нараду з групою слідчих і прокурорів у справі олігарха Сергія Курченка.

Як повідомила його прес-секретар Лариса Сарган у Facebook, генпрокурор наголосив на необхідності активізації розслідування, давши такі доручення:

- провести інвентаризацію матеріалів у справі Курченка;

- відправити прокурорів за кордон з метою забезпечення арештів виявлених активів фігурантів "КурченкоГейт" в іноземних юрисдикціях;

- активізувати роботу прокурорів і слідчих в напрямку встановлення інших причетних осіб, злочинним шляхом отриманих коштів і майна, виконання інших завдань кримінального судочинства.

Новини
В ЄС затримали екс-менеджера Курченка: названо причину

За її словами, вже була посилена група прокурорів у справі Курченко, а також до суду надійшло звернення з клопотанням про передачу в управління Агентству АРМА активів групи компаній "Український медіа холдинг" - UMH Group.

Луценко провів оперативну нараду у справі Курченка: спливли деталі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ГПУ розкрили суть обвинувачень 98 фігурантам справи олігарха Сергія Курченка, якому інкримінують участь у злочинній організації колишнього президента Віктора Януковича.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Особи
Лариса СарганЮрій ЛуценкоСергій Курченко
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
3
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки