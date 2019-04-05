Луценко провів оперативну нараду у справі Курченка: спливли деталі

Генпрокурор Юрій Луценко провів оперативну нараду з групою слідчих і прокурорів у справі олігарха Сергія Курченка.

Як повідомила його прес-секретар Лариса Сарган у Facebook, генпрокурор наголосив на необхідності активізації розслідування, давши такі доручення:

- провести інвентаризацію матеріалів у справі Курченка;

- відправити прокурорів за кордон з метою забезпечення арештів виявлених активів фігурантів "КурченкоГейт" в іноземних юрисдикціях;

- активізувати роботу прокурорів і слідчих в напрямку встановлення інших причетних осіб, злочинним шляхом отриманих коштів і майна, виконання інших завдань кримінального судочинства.

За її словами, вже була посилена група прокурорів у справі Курченко, а також до суду надійшло звернення з клопотанням про передачу в управління Агентству АРМА активів групи компаній "Український медіа холдинг" - UMH Group.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ГПУ розкрили суть обвинувачень 98 фігурантам справи олігарха Сергія Курченка, якому інкримінують участь у злочинній організації колишнього президента Віктора Януковича.

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