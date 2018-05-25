Луценко подав у Раду запит на арешт двох нардепів "Опоблоку"

Генеральний прокурор України Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів від "Опозиційного блоку" Дмитра Колєснікова і Олександра Вілкула.

Як повідомила у Facebook прес-секретар глави ГПУ Лариса Сарган, документи вже зареєстрований в апараті парламенту.

За її словами, слідством встановлено, що Дмитро Колєсніков, перебуваючи на посаді голови Агентства держмайна України, зловживаючи службовим становищем, здійснив певні дії, в результаті чого стало можливим відчуження об'єктів нерухомості.

Дмитро Колєсніков

Вона пояснила, що мова йде про виробничий та лабораторно-побутовий корпуси державного підприємства "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості ім. Я.Ю. Осади" у Дніпрі загальною площею майже 7 тис. кв.м.

У свою чергу, Вілкул, перебуваючи на посаді голови Дніпропетровської ОДА, протягом 2011-2012 років, видав розпорядження про зміну цільового призначення земельних ділянок площею 21 га нібито із земель запасу сільськогосподарського призначення (пасовища), а насправді із земель колективної власності пайовиків двох сільськогосподарських підприємств Нікопольського району.

Олександр Вілкул

Також його звинувачують у тому, що він видав розпорядження про зміну цільового використання 23 земельних ділянок загальною площею понад 45 га, які перебували у власності товариства з обмеженою діяльністю "АРТ ЛЕНД", із земель сільськогосподарського призначення на землі промисловості.

У свою чергу в регламентному комітеті парламенту заявили, що поки не отримували дані подання Генерального прокурора.

"Мені повідомили, що дійсно з'явилася інформація про подання на ще одного народного депутата (Колєснікова - ред.) Від генерального прокурора. Ніяких уявлень, на даний момент, крім на народних депутатів Дунаєва та Пономарьова, в регламентної комітет не надходило. По Вілкулу - у мене такої інформації в даний час немає", - повідомив народний депутат України, член регламентного комітету Дмитро Лубінець, передає УНН.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Луценко підписав подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата групи "Воля народу" Олександра Пономарьова, а також представника фракції "Опозиційний блок" Сергія Дунаєва.