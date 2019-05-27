Луценко готовий сказати імена винуватців розстрілів на Майдані: названа умова

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що готовий назвати імена людей, винних у розстрілі Майдану в 2014 році, якщо буде відновлено заочне судочинство.

Відповідне відеозвернення з'явилося на його сторінці в Facebook. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"169 осіб зараз перебувають з обвинувальними актами в судах. Ще 445 осіб, серед яких 34 високопоставлених чиновники і 162 співробітники правоохоронних органів, мають підозри і чекають судових рішень під домашнім арештом або в СІЗО", – розповів він.

Юрій Луценко KP.UA

Генпрокурор нагадав, що президента-втікача Віктора Януковича вдалося засудити тільки завдяки процедурі заочного судочинства і висловив жаль, що вона завершила свою дію після утворення Держбюро розслідувань.

"Суспільство справедливо запитує, хто ж віддав злочинний наказ щодо розстрілів і насильства на Майдані. Ми готові дати на це відповідь. Зараз, в останні тижні роботи Ради восьмого скликання ми разом із вами маємо можливість дати цю відповідь суспільству", – звернувся він до депутатів.

Генпрокурор закликав підтримати законопроект №9353 нардепа Сергія Алексєєва, який дає можливість відновити заочне судочинство виключно за злочинами минулих років проти держави або вбивств мирних людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Луценко заявив, що співробітники Генеральної прокуратури України завершили досудове слідство щодо осіб, винних у вбивствах на Майдані.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!