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/Розслідування

Луценко готовий сказати імена винуватців розстрілів на Майдані: названа умова

10.6тЧитати матеріал російською

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що готовий назвати імена людей, винних у розстрілі Майдану в 2014 році, якщо буде відновлено заочне судочинство.

Відповідне відеозвернення з'явилося на його сторінці в Facebook. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"169 осіб зараз перебувають з обвинувальними актами в судах. Ще 445 осіб, серед яких 34 високопоставлених чиновники і 162 співробітники правоохоронних органів, мають підозри і чекають судових рішень під домашнім арештом або в СІЗО", – розповів він.

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Юрій Луценко

Юрій Луценко

KP.UA

Генпрокурор нагадав, що президента-втікача Віктора Януковича вдалося засудити тільки завдяки процедурі заочного судочинства і висловив жаль, що вона завершила свою дію після утворення Держбюро розслідувань.

"Суспільство справедливо запитує, хто ж віддав злочинний наказ щодо розстрілів і насильства на Майдані. Ми готові дати на це відповідь. Зараз, в останні тижні роботи Ради восьмого скликання ми разом із вами маємо можливість дати цю відповідь суспільству", – звернувся він до депутатів.

Генпрокурор закликав підтримати законопроект №9353 нардепа Сергія Алексєєва, який дає можливість відновити заочне судочинство виключно за злочинами минулих років проти держави або вбивств мирних людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Луценко заявив, що співробітники Генеральної прокуратури України завершили досудове слідство щодо осіб, винних у вбивствах на Майдані.

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Теми
Розстріли на МайданіЄвромайдан
Особа
Юрій Луценко
Місце
Україна
Теги
МайданГПУ
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Birxoff Oliver
Birxoff Oliver
заказчик США. исполнители пашинский парубий, и мразь майданная, которая за печеньки чубатых и БЕРКУТ счелкали. и это аксиома. а всё что скажет картавый туфта.
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Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Заебал картавый. Шо ты блять делал? Шо только готов назвать а не посадить.
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Crimea Yalta
Crimea Yalta
🤔 дивне розуміння щодо фундаментальності "невідвомотність правусуддя" ... і тут вже ринок. чпокані в душу бариги - людськими душами вже почали торгувати
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