Лутковська розповіла про ультиматум Росії щодо обміну колишніх "беркутівців"

Без видачі терористам "Л/ДНР" колишніх бійців спецпідрозділу Міністерства внутрішніх справ України "Беркут" повернення додому українських спецназівців було неможливим.

Про це заявила член гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи Валерія Лутковська в ефірі "Українського радіо", коментуючи обмін полоненими 29 грудня минулого року. За її словами, "ексберкутівці" та представники "Харківської групи" були у списках на обмін ще з часів президентства Петра Порошенка, 2015-2016 років.

"Потім, у грудні 2017 року, було ухвалене рішення про те, що ці особи не мають стосунку до конфлікту, і відповідно вони не будуть звільнені у результаті процесу. У відповідь нам сказали, що тоді не будуть звільнені ті спецпризначенці, які потрапили в полон і перебували на території ОРДО та ОРЛО", – сказала Лутковська.

Лутковська розповіла про ультиматум РФ щодо обміну "ексберкутівців"

"Відповідно ми залишили як мінімум п'ятьох наших хлопців на два довгих роки, які були потрібні для проведення наступних раундів переговорів, які нарешті увінчалися успіхом", – додала вона.

Лутковська підкреслила, що українські спецпризначенці були у полоні у умовах, значно гірших від тих, в яких перебували "ексберкутівці" та представники "Харківської групи" в СІЗО України.

За її словами, обмін не зашкодить здійсненню правосуддя, адже всі особи були звільнені під особисте зобов'язання з'являтися в суди і брати участь у засіданнях. Судові засідання продовжаться.

"Ми звільнили людей, і мені здається, що це дуже важливо. З 16 січня мені треба продовжувати роботу, тому що ми маємо ще велику кількість людей, які перебувають у незаконному утриманні на території ОРДЛО. Це близько 300 осіб", – підсумувала Лутковська.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тристороння контактна група у Мінську домовилася про умови обміну полоненими до кінця 2019 року.

Поширилася інформація про те, що українська сторона планує передати терористам "Л/ДНР" у процесі обміну полоненими колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут", яких підозрюють у розстрілі активістів на Інститутській 20 лютого 2014 року.

Колишнього працівника спецпідрозділу "Беркут" Олександра Маринченка, якого звинувачують у розстрілах активістів на Майдані, випустили із СІЗО під цілодобовий домашній арешт.

Пізніше Київський апеляційний суд відпустив з-під варти під особисте зобов'язання ексбійців спецпідрозділу "Беркут" Олега Янішевського, Сергія Зінченка і Павла Аброськіна, підозрюваних у розстрілах Небесної Сотні. Скандальне рішення було ухвалене на засіданні 28 грудня в рамках підготовки до обміну.

А вже 29 грудня відбувся великий обмін полоненими між Україною і "Л/ДНР", під час якого терористам були передані 124 утримувані особи, зокрема і колишні "беркутівці". В Україну повернулися 76 осіб.

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