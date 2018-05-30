"Лупитимуть по своїх": в "ЛНР" потрапили в халепу з "людожером Сталіним"

В окупованому Луганську курсантів військової кафедри заохотили книгою антисталініста Володимира Бешанова.

Про це повідомив засновник проекту "Колаборанти, бувають в Україні" Олександр Чернов в Facebook, опублікувавши скріншот анотаці.

"Шкандаль на 20-річчі військової кафедри в ЛНУ Луганськ! Курсантів "заохочували" книгою ярого антисталініста, антісовковщика білоруса Бешанова "По своїх артилерія б'є", - написав він.

Чернов пожартував, що це "100% диверсія проукраїнського підпілля".

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"Сподіваюся, "боги війни" "ЛНР" битимуть тільки по своїх", - резюмував Чернов.

В анотації сказано про те, як "Червона армія готувалася до війни проти решти світу".

"Нова книга провідного історика-антисталініста неспростовно доводить: і катастрофа 1941 року та жахливі втрати Червоної Армії у Другій Світовій війні було запрограмовано непрощенними довоєнними помилками та злочинами людожерського режиму", - сказано в книзі.

Шкандаль на 20років військової кафедри в ЛНУ # Луганськ ! 😂

Курсантів "заохочували" книгою ярого антисталіністами, антісовковщіка білоруса Бешанова "За своїми артилерія б'є". (Анотація-скрін 2).

100% диверсія проукраїнського підпілля!

Сподіваюся, "боги війни" # ЛНР будуть лупити тільки за своїми! pic.twitter.com/ioGujW4SFY - Олександр Чернов (@Utilizator_) 30 травня 2018 р.

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