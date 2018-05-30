УкрEngРус
Реєстрація
ГоловнаБлоги

"Лупитимуть по своїх": в "ЛНР" потрапили в халепу з "людожером Сталіним"

1.6тЧитати новину російською

В окупованому Луганську курсантів військової кафедри заохотили книгою антисталініста Володимира Бешанова.

Про це повідомив засновник проекту "Колаборанти, бувають в Україні" Олександр Чернов в Facebook, опублікувавши скріншот анотаці.

"Шкандаль на 20-річчі військової кафедри в ЛНУ Луганськ! Курсантів "заохочували" книгою ярого антисталініста, антісовковщика білоруса Бешанова "По своїх артилерія б'є", - написав він.

Чернов пожартував, що це "100% диверсія проукраїнського підпілля".

Новини
Російський політик закликав зупинити війну на Донбасі

"Сподіваюся, "боги війни" "ЛНР" битимуть тільки по своїх", - резюмував Чернов.

В анотації сказано про те, як "Червона армія готувалася до війни проти решти світу".

"Нова книга провідного історика-антисталініста неспростовно доводить: і катастрофа 1941 року та жахливі втрати Червоної Армії у Другій Світовій війні було запрограмовано непрощенними довоєнними помилками та злочинами людожерського режиму", - сказано в книзі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жителі окупованих територій Донбасу розповіли про настрої і ставлення до України.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "Обозреватель".

Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
УкраїнаЛуганськ
Об'єкт
Новини ЛНР
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
3
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги