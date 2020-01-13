"Лупить по обличчю": військовий експерт розкрив секрет "перемог" Путіна

Президенту Росії Володимиру Путіну вдається провертати всі свої підступні угоди завдяки тому, що Захід йому активно потурає.

Таку думку висловив військовий експерт і блогер Олексій Арестович, передає "Апостроф". На його думку, Захід буде робити це до останнього, тому що сам знаходиться в складній ситуації.

"Він (Путін – Ред.) воює тому, що всі з ним миряться. Це як шкільна бійка: один намагається миром закінчити справу, весь час намагається обійняти хулігана, а той його лупить по обличчю. Не тому, що він супербоєць або щось вміє, а тому, що він б'ється, а інші з ним миряться. Якби з ним почали битися, наприклад, не військовими засобами, а дипломатичними, економічними, інформаційними, то руки би пообрубували", – пояснив він.

Володимир Путін

Арестович акцентував увагу на тому, що єдина країна, яка проактивно не переслідує свої інтереси, – це Україна.

"Тобто, ми обороняємося, і досить вдало, але ніяк не можемо перейти до наступальної стратегії. Єдиним виразником цієї стратегії для мене була Олена Зеркаль. Ось вона наступала, але вона вже у відставці", – сказав експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній підполковник КДБ Володимир Попов заявив, що Путін окупував український Крим заради Чорного моря, яке може забезпечити вихід російському військовому флоту в Атлантичний океан.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!