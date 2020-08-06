Лукашенко назвав умови видачі вагнерівців Україні

Білорусь видасть Україні бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнер" після того, як буде доведена їхня вина.

Про це білоруський лідер Олександр Лукашенко заявив в інтерв'ю Дмитру Гордону. Він уточнив, що інакше екстрадиція неможлива.

"У нас є міжнародна угода з Росією і Україною. Суть полягає в тому, що генеральний прокурор України, генеральний прокурор Білорусі, Росії, правоохоронні системи в контакті, вони і працюють – я тільки що Зеленському про це сказав, ще поцікавлюся, я йому пообіцяв, що поцікавлюся – вони працюють над тим, щоб була чітка картина: ніхто нікого не видає, поки не встановлять провину країна, яка запитує, повинна довести вину цих людей, що цей вбив цього, що стріляли, і так далі", – пояснив президент свою позицію.

При цьому Лукашенко додав, що спецслужби Білорусі відстежували переміщення затриманих і знають, хто з Росії віддавав їм команди.

"Ми контролювали повністю, звідки вони отримували команди з Росії", – сказав президент Білорусі.

Також Лукашенко розповів про те, що українські спецслужби попередили Мінськ про проникнення до країни ще однієї групи бойовиків. Зараз їх шукають по всій Білорусі.

"Я, правда, не дуже вірю, що там дійсно 30 осіб перетнули кордон – ми б вже їх виявили. Якщо, звичайно вони не пішли до Росії або назад не повернулися до України", – зазначив президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні виходу інтерв'ю Дмитро Гордон розповів, що Олександр Лукашенко згоден дати "зелене світло" на видачу Україні вагнерівців, які воювали на Донбасі.

Нагадаємо, що в ніч на 29 липня в Білорусі затримали бойовиків російської ПВК "Вагнер". як з'ясувалося, серед понад 30 затриманих були люди, які внесені в базу воєнних злочинців на сайті "Миротворець".