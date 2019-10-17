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17 жовтня • оновлено в 19:02
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/ Розслідування

"Скоїла розкрадання": скандальна Лукаш розповіла про допит в ГПУ

1.9т Читати матеріал російською

Ексміністр юстиції часів президентства Віктора Януковича Олена Лукаш прийшла в четвер, 17 жовтня, на допит у ГПУ, де їй вручив підозру особисто заступник генерального прокурора України – головний військовий прокурор Віктор Чумак.

Про це вона повідомила в своєму Telegram-каналі.

"Друзі мої, все добре, як ніколи. Підозру побачила. Дізналася про те, що "скоїла" розкрадання невідомим чином, невідомим способом, у невідомій сумі і невідомо коли. Вручав Чумак. Зараз допит. Відео обов'язково опублікую", – написала Лукаш.

Лукаш сходила на допит у ГПУ

Лукаш сходила на допит у ГПУ

Telegram-канал Олени Лукаш

Лукаш сходила на допит у ГПУ

Лукаш сходила на допит у ГПУ

Telegram-канал Олени Лукаш

"Скоїла розкрадання": скандальна Лукаш розповіла про допит в ГПУ

Скріншот

Нагадаємо:

  • У липні 2013 року Лукаш призначили міністром юстиції, 28 січня 2014 року вона пішла у відставку.

  • У травні 2015 року Генеральна прокуратура почала розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Лукаш в заволодінні за попередньою змовою групою осіб коштами держбюджету України в розмірі понад 2 мільйони гривень. Підозрювалося, що гроші були перераховані компанії "Європейська правова група".

  • 28 травня 2015 року Лукаш повідомили про підозру. Адвокат Лукаш Юрій Іващенко заявив, що його підзахисна не отримувала підозру від ГПУ і справу проти неї повинно бути закрито "через безпідставність звинувачень".

  • У березні минулого року Європейський Союз виключив Лукаш з списку санкцій, заявивши про відсутність вагомих підстав.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 жовтня Лукаш викликали на допит в Генеральну прокуратуру в якості підозрюваної.

Перед цим, колишній заступник глави адміністрації президента Віктора Януковича, юрист Андрій Портнов звинуватив Руслана Рябошапку в тому, що Генпрокуратура України під його керівництвом "розвалилася".

За словами Портнова, глава ГПУ "санкціонував нову підозра ... по повністю сфальсифікованій справі" Олені Лукаш.

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Особа
Олена Лукаш
Місце
Україна
Тег
Офіс генерального прокурора України
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