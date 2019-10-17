"Скоїла розкрадання": скандальна Лукаш розповіла про допит в ГПУ

Ексміністр юстиції часів президентства Віктора Януковича Олена Лукаш прийшла в четвер, 17 жовтня, на допит у ГПУ, де їй вручив підозру особисто заступник генерального прокурора України – головний військовий прокурор Віктор Чумак.

Про це вона повідомила в своєму Telegram-каналі.

"Друзі мої, все добре, як ніколи. Підозру побачила. Дізналася про те, що "скоїла" розкрадання невідомим чином, невідомим способом, у невідомій сумі і невідомо коли. Вручав Чумак. Зараз допит. Відео обов'язково опублікую", – написала Лукаш.

Лукаш сходила на допит у ГПУ Telegram-канал Олени Лукаш

Лукаш сходила на допит у ГПУ Telegram-канал Олени Лукаш

Скріншот

Нагадаємо:

У липні 2013 року Лукаш призначили міністром юстиції, 28 січня 2014 року вона пішла у відставку.

У травні 2015 року Генеральна прокуратура почала розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Лукаш в заволодінні за попередньою змовою групою осіб коштами держбюджету України в розмірі понад 2 мільйони гривень. Підозрювалося, що гроші були перераховані компанії "Європейська правова група".

28 травня 2015 року Лукаш повідомили про підозру. Адвокат Лукаш Юрій Іващенко заявив, що його підзахисна не отримувала підозру від ГПУ і справу проти неї повинно бути закрито "через безпідставність звинувачень".

У березні минулого року Європейський Союз виключив Лукаш з списку санкцій, заявивши про відсутність вагомих підстав.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 жовтня Лукаш викликали на допит в Генеральну прокуратуру в якості підозрюваної.

Перед цим, колишній заступник глави адміністрації президента Віктора Януковича, юрист Андрій Портнов звинуватив Руслана Рябошапку в тому, що Генпрокуратура України під його керівництвом "розвалилася".

За словами Портнова, глава ГПУ "санкціонував нову підозра ... по повністю сфальсифікованій справі" Олені Лукаш.

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