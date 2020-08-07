Лугова поскаржилася на біль, що посилився після нападу в поїзді. Фото
Телеведуча Анастасія Лугова, побита і ледь не зґвалтована в потязі Маріуполь – Київ, розповіла про свій стан на сьомий день після нападу.
Як написала вона в Facebook, болі стають сильнішими саме в щелепі (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
"Доктор дозволив спати без шийного коміра, так як він дуже тисне мені в щелепу. Тільки при ходьбі використовувати його", – зазначила постраждала.
За словами Лугової, цієї ночі вона прокинулася від болю, терпіла, але здалася – попросила вколоти знеболювальне.
"Вранці знову вкололи. Курс антибіотиків продовжили, вчора прописали пробіотики. Поки самі не запитали – ніхто про них не сказав, вирішили перестрахуватися, щоб потім не лікувала шлунок", – додала жінка.
При цьому вона підкреслила, що опухлість обличчя трохи спала.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ніч на 1 серпня в потязі Маріуполь – Київ чоловік напав в купе на жінку, яка їхала зі своїм 7-річним сином. Він побив її і спробував згвалтувати.
У МВС показали фото підозрюваного і назвали його прізвище. Це уродженець Запоріжжя Віталій Рудзько, 1975 року народження, який тричі був судимий.
Йому загрожує до семи років позбавлення волі.
Всіх провідників і начальника поїзда Маріуполь – Київ звільнили.