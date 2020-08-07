Лугова поскаржилася на біль, що посилився після нападу в поїзді. Фото

Телеведуча Анастасія Лугова, побита і ледь не зґвалтована в потязі Маріуполь – Київ, розповіла про свій стан на сьомий день після нападу.

Як написала вона в Facebook, болі стають сильнішими саме в щелепі (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Доктор дозволив спати без шийного коміра, так як він дуже тисне мені в щелепу. Тільки при ходьбі використовувати його", – зазначила постраждала.

За словами Лугової, цієї ночі вона прокинулася від болю, терпіла, але здалася – попросила вколоти знеболювальне.

"Вранці знову вкололи. Курс антибіотиків продовжили, вчора прописали пробіотики. Поки самі не запитали – ніхто про них не сказав, вирішили перестрахуватися, щоб потім не лікувала шлунок", – додала жінка.

При цьому вона підкреслила, що опухлість обличчя трохи спала.

Анастасія Лугова показала, як виглядає на 7-й день після нападу в поїзді Facebook Лугової

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