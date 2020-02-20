Орест Каракевич – один із героїв Майдану, який запам'ятався своїм незвичайним вбранням і луком, з якого стріляв по силовиках. Він був поранений у голову, але не залишив барикаду.

А у червні 2014 року він вирушив добровольцем на фронт, де служив спочатку в "Айдарі" снайпером, потім в ЗСУ – у 92-й бригаді, заступником командира роти розвідки. Одна з їхніх позицій – Золоте, де зараз тривають запеклі бої.

З 2017 року він на цивілці. Працює лікарем-терапевтом.

Як склалося його життя і що "лучник Майдану" думає про те, що зараз відбувається – читайте в OBOZREVATEL .

"Беркутівці вбивали і мають бути покарані"

На Майдані взимку 2013-2014 року Ореста Каракевича знали по обидва боки барикад. У криваві лютневі дні він був у найгарячіших точках, витягуючи поранених. І постійно був під прицілом – його лук, який студент-медик, як і стріли до нього, зробив сам, відсвічував навіть у темряві. Стрільбою з лука захоплювався з дитинства. Легендарний лук лишився на Майдані, він його кинув, коли скінчилися стріли.

На Майдані у криваві дні Facebook Ореста Каракевича

До Києва 18 лютого 2014 року він приїхав в обід – виїхав нічним потягом, щойно почув про чергову мобілізацію майданівців. І відразу – на барикади біля Будинку профспілок. День, ніч, день, ніч, день. Він не спав і не їв, бігав туди, де був потрібен, де потрібна була його допомога. Там же отримав своє перше поранення з дробовика – в голову.

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"На годинку відійшов на перев'язку і знову у стрій", – згадує він.

Тієї ночі підпалили Будинок профспілок, а тітушки били людей і нападали на машини в районі Михайлівської площі.

"Локальні бої тривали до ранку. 19 лютого – невелике затишшя, ми підтримували вогонь на барикадах і розбирали Будинок профспілок. А вранці почався прорив майданівців", – розповідає Орест.

Потім уже, 25 лютого спецпідрозділ міліції громадської безпеки "Беркут" було розформовано "через повну дискредитацію перед українським народом". Хтось устиг втекти зі зброєю до Криму і Донбасу, хтось потрапив у зону АТО.

Біля Будинку профспілок 20 лютого 2014 року OBOZREVATEL

Нікого так і не покарано

В ті криваві дні було вбито 106 мирних громадян, їх назвали Небесною Сотнею. Близько 1700 учасників акції протесту були поранені. Постраждало і близько 1000 силовиків – це поранені і загиблі. Розслідування про масові вбивства досі не закінчено. Силовиків намагаються виправдати, а учасників Майдану дегероїзувати.

Так, у грудні 2019 року президент Володимир Зеленський в рамках обміну передав ДНР/ЛНР двох беркутівців, які перебували під слідством. Зараз вони повернулися до Києва і заявили, що за 5 років докази їхньої провини у розстрілах протестувальників на Майдані не знайшли. І взагалі – вони виконували службовий обов'язок.

"З приводу термінів. Аналогічна справа за масові вбивства у Вільнюсі велася дев'ять років. Там загиблих 14, а у нас – більш ніж 100. Це тонни матеріалів, сотні опитаних. Такі справи швидко не розслідують. Я впевнений, що її б довели до кінця, скільки б воно не тривало", – говорить Орест

"А з приводу службового обов'язку беркутівців скажу так. Я теж був військовим і знаю, що таке обов'язок і честь. Про яке виконання обов'язку може бути мова, якщо вони розстрілювали беззбройних людей? І без спеціальної оптики було видно, що 300-400 осіб, які перебували на Майдані 18, 19 і 20 лютого, були з дерев'яними палицями і щитами. Це був розстріл. Це однозначно перевищення своїх службових обов'язків і це кримінальне правопорушення. Ніякого іншого трактування бути не може", – впевнений Орест.

Беркут на Майдані Фото Сергій Лойко

Він каже, що вже тоді міг відрізнити свист від пострілів зі снайперської зброї і тріск від пострілів з автоматів Калашникова, які він почув 20 лютого на Інститутській.

"Я, коли потрапив на фронт, відразу згадав, що вже чув це. Слухова пам'ять підказала. Адже я сам снайпер. І тоді на Інститутській були саме ці звуки", – згадує боєць.

Він каже, що придушити протест можна було і без розстрілів.

"Якби серед нас був хтось зі зброєю, я б іще зрозумів. А так... Ви організовані, натреновані придушувати масові заворушення, що в принципі і відбувалося на вулиці Грушевського на Водохреща, 19 січня 2014 року. Тоді беркутівці йшли стрункими рядами і лупцювали всіх кийками так, що ніхто навіть не міг чинити опору. Хто заважав вчинити так само 18-20 лютого? Так що ніякого виконання обов'язків я не бачу. Все. і навіть якщо було дано наказ стріляти на ураження, і силовики його виконували, вони також мають бути засуджені – виконання явно злочинного наказу не звільняє від покарання", – вважає майданівець і колишній снайпер.

Каракевич не виключає, що на Майдані діяла третя сила, і це росіяни.

"Там могли бути присутніми російські спецслужби і вбивати мирне населення. Вона почали діяти 20 лютого, коли загиблих було найбільше. Але потрібні докази, куди вони стріляли – у бік майданівців, у "Беркут" чи в обидва боки", – каже боєць.

У нього вже є сумніви, що злочини на Майдані будуть колись розслідувані, а винні покарані.

"Після того, як із Генпрокуратури справи були передані у Держбюро розслідувань, а першим заступником голови ДБР став адвокат Януковича, про яке розслідування може бути мова? Це планомірне знищення взагалі будь-якої можливості розслідувати справи щодо Майдану", – вважає Каракевич.

Майдан – лютий 2014 OBOZREVATEL

І додає: "Після того, як Зеленський віддав Росії беркутів, які були під слідством і підозрювалися у вбивстві людей на Майдані, і щодо них закриваються справи, і вони вже повернулися сюди – про які розслідування можна говорити?"

Те, що діється у Золотому – зрада

Орест Каракевич одним з перших потрапив на фронт. "Ще в березні я зрозумів, що в Україні все тільки починається, і взявся шукати, де себе проявити паралельно з навчанням. 25 червня потрапив в "Айдар", де служив старшим снайпером", – каже хлопець.

Пізніше перейшов у ЗСУ і зі своїми товаришами по службі стояв під Золотим. Те, що там зараз відбувається, його обурює.

Служив снайпером Facebook Ореста Каракевича

"Домовитися з москалями нереально. Вони завжди обдурять. Росіяни дочекалися слушного моменту – коли наші відвели арту і відійшли з позицій – і вдарили. В результаті ми отримали 200-і, втратили два спостережні пункти", – каже Каракевч.

Він вважає, що відповідальність за це лежить виключно на Зеленському.

"Замість того, щоб зробити звернення до лідерів інших держав про посилення санкцій проти РФ і оголосити надзвичайний стан у двох областях, ну хоча б назвати Росію агресором, він щось промимрив про провокацію. А потім закінчив: "А ми все одно будемо дотримуватися мирного плану". Ну блін. і ще – в ООС спочатку назвали ситуацію в Золотому наступом російських військ. А після слів Зеленського почали також казати про провокації. А після цього виступає Сивохо і каже: "Ми будемо миритися, незважаючи ні на які наші втрати". Ну немає пристойних слів просто", – обурений боєць.

У квітні лейтенант запасу Орест Каракевич підтримав флешмоб колишніх добровольців і волонтерів, які вимагали від Володимира Зеленського вибачення за образу України у своїх виступах у 95 кварталі, за "ебонітові палички" і "хо*лів". А раніше він підтримував флешмоб проти Порошенка і вимагав вибачень за його слова "про перемогу без волонтерів".

"Було таке. Я дико не терпів Порошенка у 2014-2015-му, коли були ці незрозумілі перемир'я, відведення. Зараз і Зеленський повторює його помилки. Але Порошенко зрозумів, що ворогові вірити не можна, в Дебальцевому. І перестав домовлятися", – ділиться Каракевич.

Але він готовий змиритися із Зеленським-президентом, якщо той "стане патріотом, назве ворога на ім'я і попросить вибачення за те, що назвав Україну "шльондрою".

"Скажи, що у нас збройна агресії Росії проти України, дави на санкції, воюй на міжнародному фронті, як це робив Порошенко. Не вийде вже пропетляти і нашим, і вашим. Та взагалі – признач Пороха главою МЗС. І забудь про рейтинг. Ти ж прийшов на один термін? 73%, коли не отримають своє (а це нереально), першими тебе кинуть. Спирайся на активну частину", – впевнений Орест.

Бої під Золотим фото Міноборони

Він також вважає, що Зеленському не пробачать, якщо він не випустить невинних – Кузьменко, Антоненка, Дугарова, Грищенко, які затримані за підозрою у вбивстві журналіста Павла Шеремета. І пізніше Зеленський сказав, що якщо немає доказів, перед ними треба вибачитися.

Лучник Майдану і воїн, який демобілізувався у червні 2017 року, готовий знову повернутися у стрій, якщо це буде потрібно країні. "Пішов би знову в армію за умови повномасштабного наступу або сильного загострення. Інакше служити під командуванням "ухильника і капітулянта" бажання не маю", – каже воїн.

"Супрун була найкращим главою МОЗ"

Зараз Орест працює лікарем-терапевтом, продовжуючи сімейну справу (після фронту він закінчив інтернатуру), а також тренером у спортзалі. Його обурили останні події, пов'язані з блокадою громадянами на місцях розселення на карантин українців, які приїхали з Китаю.

Facebook Ореста Каракевича

"Ми знову вперлися у відсутність інформації і небажання людей думати та аналізувати. А також у некомпетентність керівництва МОЗ. Порівняйте пояснювальні пости Скалецької та Супрун – небо і земля. Людям нічого не пояснюють. Для них умовна баба Валя з під'їзду правдивіша, ніж ніж будь-який доктор медицини. Як лікарю мені взагалі смішна ця ситуація. Коронавірус – звичайний РНК-вірус, просто спосіб проникнення в мембрану клітини незвичайний. Що обумовлює його відмінність", – повідомляє Каракевич.

Він наголосив, що коронавірус вражає осіб зі зниженим імунітетом або ослаблених супутніми хворобами. "Скільки офіційно померлих від цього нового штаму вірусу в Китаї? 400-500 осіб? На 1,5 млрд населення? А скільки померло від свинячого грипу у 2009 році? Тисячі. І не було такого хайпу. Люди добалакалися вже до того, що це біологічна зброя Китаю з-під контролю вийшла", – сміється Орест.

До слова, він вважає Супрун найкращою міністеркою охорони здоров'я і хвалить її реформи. "Дай Боже, щоб "нові" не провалили ту реформу. Бо повернеться мафія Богатирьової і знищить все, що було досягнуто", – каже лікар.

Він вважає, що в Україні за останні шість років відбулося масове отруєння пропагандою. "Більшість українців, як виявилося, не дуже ерудовані люди, так їм ще у вуха вливалися тонни фейків, домислів тощо. Така людська натура, що офіційна і проста інформація їм не цікава, значно веселіше читати про теорію змов, зраду, "розслідування". Ось і маємо те, що маємо", – підсумовує Каракевич.

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