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9 січня • оновлено в 14:48
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/ Розслідування

Ловлять на вулицях: у "ДНР" влаштували нові облави на українців

1.9т
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Бойовики "ДНР" на Донбасі влаштували справжню облаву на власників українських паспортів і автомобільних номерів.

Людей без "документа самопроголошеної республіки" патрулі буквально виловлюють на вулицях. Про чергові такі дії терористів повідомив на своїй сторінці у Facebook український журналіст Денис Казанський.

"Не дивлячись на заяви різних політиків, які обіцяють мир, вибори в ОРДЛО і початок процесу реінтеграції непідконтрольної території в Україну, початок нового року показав, що там йде зворотний процес", – написав він.

Облави в "ДНР"

Облави в "ДНР"

За його словами, бойовики не тільки не готуються до зближення з Україною, а й діють рівно навпаки – старанно викорінюють будь-яку українську присутність в ОРДЛО.

Зокрема, з перших днів січня бойовики знову відзначилися облавами на громадян, які мають український паспорт або автомобіль із українськими номерами.

"Людей без "паспортів ДНР" (а таких в ОРДЛО більшість) ловлять на вулицях патрулі й відвозять до РВВС. Там перевіряють телефон, беруть відбитки пальців. Українські паспорти більше не визнаються посвідченням особи. Авто без "номерів ДНР" заарештовують і відвозять на штрафмайданчик", – пише журналіст.

Він підкреслив, що всі ці заходи, спрямовані на повне витіснення українських документів із ОРДЛО, зовсім не відповідають заявам про майбутню реінтеграцію Донецька і Луганська в правове поле нашої країни й прихильність Мінським домовленостям.

"Якби "Л/ДНР" дійсно збиралися повертатися під контроль України, ніякого сенсу в такому терорі звичайних людей не було б", – підсумував Казанський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські терористи "ДНР" відловлювали громадян України на вулицях Донецька в новорічну ніч.

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Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Діна Баронова
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
терористи "ДНР" паспорт
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
никогда они вам не простят убитых стариков, женщин и детей... украинские паспорта станут кислотными, и не только паспорта... вы все для этого сделали... я скажу даже больше, всем убийцам придется ответить, сроков давности по преступлениям против мирного населения нет... помянете мои слова...
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
И тут Остапа понесло... Или пронесло?
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