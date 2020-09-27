Льотчики мріють про нові літаки, але їх немає майже 30 років. Що відбувається в Повітряних силах ЗСУ

За всю історію незалежності України Збройні сили не отримали жодного нового зразка авіаційної техніки, через це військові літають на тому, що є.

Про це OBOZREVATEL розповів представник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, щоб змінити ситуацію, яка склалася, необхідні великі кошти і рішення вищого керівництва.

"Повітряні сили всіма руками "за", щоб нам закупили нову техніку. І льотчики, і всі про це просто мріють. Мова не тільки про військово-транспортні літаки, а й винищувачі. Однак на все це потрібні колосальні кошти і рішення вищого керівництва. За всі роки Незалежності України Повітряні сили не отримали жодного нового зразка авіаційної техніки, так що поки літаємо на тому, що є", – повідомив Ігнат.

Літаку Ан-26Ш, який розбився 25 вересня, 43 роки.

За словами речника Командування, ці літаки мають ресурс до 50-ти років. І якщо стан літака, його льотно-технічні характеристики дозволяють, тоді він продовжує літати.

"У нас є профільний завод, держпідприємство "Антонов", які обслуговують ці літаки і є контракт із Повітряними силами ЗСУ. У 2020 році дев'ять військово-транспортних літаків (Ан-24, Ан-26 і Ан-30) "пройшли роботи". Серед них був і Ан-26Ш (штурманський), бортовий номер 76. На заводі йому продовжили термін експлуатації ще на два роки – це не було капітальним ремонтом", – розповів Юрій Ігнат.

Представник Командування Повітряних сил також повідомив, що продовження ресурсу не є якоюсь "виключно українською практикою" – так відбувається в багатьох країнах світу, зокрема у США. Наприклад, американські стратегічні бомбардувальники В-52, які літають з 1955 року – вони проходять ремонти, модернізацію і залишаються в строю.

Як розповів Ігнат, Ан-26 – одні з найнадійніших літаків, які є у нас на озброєнні (як військово-транспортні).

"Це така "робоча конячка", яка постійно літає. На сьогодні Ан-26 експлуатуються в трьох частинах Повітряних сил ЗСУ", – додав він.

У п'ятницю, 25 вересня, Ан-26Ш виконав шість польотів, але шоста посадка виявилася фатальною – літак із курсантами розбився.

"У плані польотів зазначено, що повинні були літати до 23 години. На штурманському літаку відпрацьовувалися завдання саме штурманської підготовки. Польоти в умовах обмеженої видимості, польоти за приладами. Будь-то туман, нічний час – це входить у бойову підготовку льотчиків", – розповів Юрій Ігнат.

Також він повідомив, що керував літаком досвідчений командир, який має 720 годин нальоту, майор Богдан Кишеня.

За словами представника Командування Повітряних сил, тільки після розслідування стане ясно, що саме стало причиною авіакатастрофи. Однак стверджувати, що курсантів відправили "на іржавому кориті", як уже емоційно назвали Ан-26 у соцмережах, на його думку, не можна.

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