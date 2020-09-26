Льотчик-випробувач "Антонова" спростував одну з версій катастрофи АН-26
Льотчик-випробувач держпідприємства "Антонов" Сергій Тарасюк спростував одну з версій катастрофи, що нібито у АН-26 відмовив один двигун і він через це впав.
За його словами у літака ніколи не спостерігалося таких дефектів, передає ТСН.
Він сам багато разів відпрацьовував посадку з вимкненим двигуном, але ця машина впевнено летить на другому. Відкидає пілот і версію, що двигун навмисно вимкнули в навчальних цілях. На його думку, з 20 курсантами на борту, та ще й у темний час доби інструктори навряд чи б таке демонстрували.
Досвідчений пілот відкинув також і версію про перевантаження, адже на борту перебувало вдвічі менше людей, ніж може перевезти АН-26, до того ж курсанти були без багажу.
"А ось чи повинні вони були бути всі на борту під час навчального польоту? Залишається питання, хто саме був за штурвалами і чи дійсно курсанти сплутали трасу зі злітною смугою аеродрому", – зазначив випробувач "Антонова".
Нагадаємо, що міністр оборони Андрій Таран заявив, що військовий літак Ан-26 ЗСУ, швидше за все, зачепився крилом за землю.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
авіакатастрофа з літаком ЗСУ АН-26 сталася близько 20:45 в п'ятницю, 25 вересня. Літак розбився при заході на посадку.
Спочатку повідомлялося, що на борту було 28 осіб, проте в ДСНС уточнили, що 27-го – курсанта Олександра Харченка до польоту не допустили в останній момент.
У мережі поширили список з іменами екіпажу літака ЗСУ АН-26 і курсантів, які були на борту.
Співробітники Служби безпеки України провели щохвилинний розбір аварії літака АН-26.
Всього в катастрофі загинуло 26 осіб.