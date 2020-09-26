Льотчик-випробувач "Антонова" спростував одну з версій катастрофи АН-26

Льотчик-випробувач держпідприємства "Антонов" Сергій Тарасюк спростував одну з версій катастрофи, що нібито у АН-26 відмовив один двигун і він через це впав.

За його словами у літака ніколи не спостерігалося таких дефектів, передає ТСН.

Він сам багато разів відпрацьовував посадку з вимкненим двигуном, але ця машина впевнено летить на другому. Відкидає пілот і версію, що двигун навмисно вимкнули в навчальних цілях. На його думку, з 20 курсантами на борту, та ще й у темний час доби інструктори навряд чи б таке демонстрували.

Досвідчений пілот відкинув також і версію про перевантаження, адже на борту перебувало вдвічі менше людей, ніж може перевезти АН-26, до того ж курсанти були без багажу.

"А ось чи повинні вони були бути всі на борту під час навчального польоту? Залишається питання, хто саме був за штурвалами і чи дійсно курсанти сплутали трасу зі злітною смугою аеродрому", – зазначив випробувач "Антонова".

Нагадаємо, що міністр оборони Андрій Таран заявив, що військовий літак Ан-26 ЗСУ, швидше за все, зачепився крилом за землю.

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