Лосось, броколі та червона риба: чим годують в київському військовому госпіталі

У київському Головному клінічному військовому госпіталі по п'ятницях подають борщ, червону рибу і салат з броколі на обід.

"Це вже нова армійська традиція - червона риба по п'ятницях. Крім цього, в четвер перша страва - "вуха з горбуші", - повідомляє Головне управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України в своєму Facebook.

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"Так-так, знову запечений лосось. І броколі, і ось це все. Особливий привіт світським левицям, які сказали про попередню п'ятницю в стилі "фото з кабінету Полторака". Дурість, треба відразу говорити про "дачу Муженка", так ще крутіше звучить", - коментує з іронією радник президента України Юрій Бірюков на своїй сторінці.

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