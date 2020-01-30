Офіцер Збройних сил України, якому оголосили сувору догану за критику на адресу президента Володимира Зеленського в мережі, вирішив звернутися до суду.

Роман Ковальов вважає покарання незаконним і таким, що порушує його права і свободи. Про це він заявив на своїй сторінці в Facebook.

Офіцер зазначив, що жоден закон України не забороняє військовому висловлювати свої судження про президента.

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"Ви не хочете критики президента? Не проблема – ухвалюйте Закон і вперед. Поки ж в Україні йдуть справи так, що все, чим я відрізняюся в своїх правах і свободах від цивільних – це я, як військовий, не можу входити в політичні партії. Все. Все інше мені гарантовано Конституцією і міжнародними договорами України", – написав Ковальов.

Нагадаємо, що документ про догану офіцеру опублікувала юристка, громадська активістка Анна Пашкіна на своїй сторінці в Facebook. Пізніше скандальний наказ і сам пост про нього зникли з її сторінки.

"Ну ти і лошара! Навіть моя дитина впоралася б із керівництвом країни краще! ... Вово - йди! Нам уже з тобою все зрозуміло!" – написав Ковальов про Зеленського в Facebook, а потім видалив публікацію.

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Раніше OBOZREVATEL писав, що офіцеру Збройних сил України оголосили сувору догану за пост із критикою на адресу президента Володимира Зеленського. Примітно, що рішення командування щодо майора, який критично висловився про Зеленський, було ухвалено на основі доносу, написаного сержантом ЗСУ.

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