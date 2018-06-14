Лоб у лоб: на Львівщині сталася масштабна ДТП з мікроавтобусами

У Львівській області сталася масштабна аварія за участю пасажирського і вантажного мікроавтобусів. В результаті одна людина загинула і 10 отримали травми.

Трагедія сталася вранці, 14 червня, на трасі Київ - Чоп, біля села Дуб'є. Як стало відомо, лоб у лоб зіткнулися маршрутка Mercedes Sprinter і вантажний бус Iveco.

Від удару пасажира Iveco придавило конструкціями автомобіля і багажем, в результаті чого він загинув на місці події. Водій цього ж авто також був затиснутий в салоні, і його звільнили рятувальники, які розрізали кузов спеціальним обладнанням. Крім того, травми отримали дев'ятеро людей, що перебували в салоні маршрутки.

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Гугл. Карти

Також повідомимо про деякі масштабні ДТП, що сталися в Україні 13 червня.

У Ніжині Чернігівської області легковий автомобіль Mercedes з'їхав з дороги в кювет і врізався в дерево. В результаті двоє пасажирів загинули на місці, а третій був доправлений в лікарню.

Поліцейські встановили, що водій в момент ДТП був нетверезий - рівень алкоголю в його крові становив 0,6 проміле.

Кримінальне провадження відкрито за ст. 286 ч. 3 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Санкція передбачає до 10 років в'язниці.

У Харкові сталася трагедія за участю вантажівки. За даними поліції, 32-річний водій багатотонного Mercedes-Benz не впорався з керуванням і збив 68-річного чоловіка. Від отриманих травм пішохід загинув на місці.

Ледь не закінчилася трагедією аварія на автодорозі Київ - Харків - Довжанський, поблизу міста Люботин на Харківщині. 28-річний водій автомобіля Opel, обганяючи вантажівку, виїхав на "зустрічку", де лоб у лоб зіткнувся з позашляховиком Volkswagen. В результаті водії та двоє пасажирів отримали травми і були доправлені в лікарню.

Раніше повідомлялося про те, що у Запоріжжі сім'я з дітьми потрапила у смертельне ДТП.

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